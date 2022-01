Verzoek tot stopzetten rechtszaak tegen prins Andrew afgewezen

Het verzoek van advocaten van de Britse prins Andrew om de rechtszaak tegen hem te stoppen, is afgewezen. Dat meldt The Guardian. Prins Andrew zou Virginia Giuffre seksueel misbruikt hebben in 2001. Giuffre zou geronseld zijn door de veroordeelde en inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein.

De advocaten van prins Andrew beweerden dat de aanklacht tegen de prins niet geldig is omdat Giuffre officieel in Australië woont en niet in de Verenigde Staten. Haar aanklacht in de VS zou daardoor niet rechtsgeldig zijn.

Seksueel misbruik door prins Andrew

Op oudjaarsdag hebben de advocaten van prins Andrew te horen gekregen dat zij gewoon volgens de planning documenten over moeten dragen. In de schriftelijke verklaring van de rechter staat dat de advocaten van de Britse prins zich niet formeel hebben verweerd tegen de rechtszaak met de woonplaats van Giuffre als argument. De rechter wil hier daarom geen uitspraak over doen.

De Amerikaanse Giuffre zou in 2001, toen ze zeventien jaar oud was, seksueel misbruikt zijn door prins Andrew. Giuffre was naar eigen zeggen geronseld door Jeffrey Epstein, die een goede band had met de Britse prins. Ze zegt onder meer in het huis van Ghislaine Maxwell, de vriendin van Epstein, misbruikt te zijn. Maxwell werd vorige week al schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes.

Schikking Epstein en Giuffre

Andrew heeft alle beschuldigingen tot nu toe ontkent. Maandag zal in de VS een hoorzitting in de zaak plaatsvinden. Naar verwachting zal dan ook de vertrouwelijke schikking tussen Epstein en Giuffre uit 2009 openbaar gemaakt worden. Deze schikking zorgde er destijds voor dat de rechtszaak van Giuffre tegen Epstein wegens seksueel misbruik van een minderjarige stopgezet werd.

De advocaten van prins Andrew kregen in oktober al toegang tot deze schikking. Ze willen de inhoud van die schikking gebruiken om de rechtszaak tegen de Britse prins van tafel te vegen.