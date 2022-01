Hannah Hoekstra in superspannende serie Diepe Gronden op zoek naar brute moordenaar(s)

Zin in een lekkere serie van eigen bodem? Diepe Gronden van Linda de Mol is dan Metro’s tip voor vanavond. Niet in de lijn van Gooische Vrouwen, integendeel. Diepe Gronden is een onvervalste misdaadreeks met een ijskoude Linda de Mol, zelf fan van Scandinavische crime-series. En met gelouterd actrice Hannah Hoekstra, met wie Metro over de spannende en mysterieuze nieuwe SBS6-titel sprak.

Over SBS6 gesproken: Diepe Gronden is een dag na de tv-uitzending ook op Videoland te zien en dat is bijzonder. Want: Talpa vs RTL. Een woordvoerster van Talpa legt uit: „We hebben eerder een samenwerking met Videoland gehad voor de Net5-serie Adem In, Adem Uit. Met de opkomst van VOD-platformen ontstaan er nieuwe businessmodellen. Per programma gaan we met verschillende partijen in gesprek om samenwerkingen aan te gaan die voor eenieder interessant zijn. Voor de kijker alleen maar een voordeel, want die krijgt naast mooie nieuwe televisieseries ruim de kans om deze na uitzending op elk gewenst moment te bekijken.”

Week wachten op Diepe Gronden of bingen?

„Kun je Diepe Gronden meteen ook bingen eigenlijk? Hoe zit dat? Ik weet dat helemaal niet”, vraagt Hannah Hoekstra (34) de verslaggever, in plaats van andersom. Maar dat is niet het geval. Onvervalste bingewatchers kunnen het beste een maandje wachten tot die vier delen op tv zijn geweest en dan inloggen op hun Videoland-account. „Vrienden van mij doen dat vaak”, zegt Hannah. „Ze wachten en kijken dan alle afleveringen achter elkaar.” Het lijkt haar vanwege de spanning in Diepe Gronden wel een goede tip. „Al weet ik niet of dat mag zeggen.” Gezien de uitleg van de Talpa-woorvoerster mag het echter met een gerust hart.

Hannah Hoekstra gaat voor het gevoel al een eeuwigheid als actrice mee. In films, series, in theaterstukken: haar cv is lang. Daarop staan ook twee Gouden Kalveren beste actrice genoteerd (Hemel in 2012 en De Helleveeg in 2016). Metro schreef over die laatste film: Hannah Hoekstra maakt mannen gek. Ook de belangrijkste toneelprijs van Nederland, de Theo d’Or, had zij al eens in handen.

Het verhaal van Diepe Gronden

Hannah Hoekstra maakt in Diepe Gronden als Maxine (‘met een n, in mijn beleving is het altijd met een m’) deel uit van een lokaal rechercheteam. Onderzocht wordt de moord op 17-jarige Daphne (Sterre van Woudenberg) in natuurgebied De Weerribben. Daphne wordt naakt aangetroffen, met een plastic zak over haar hoofd. Het team staat onder leiding van Timon de Zwart (Egbert-Jan Weeber), maar krijgt bijstand van Anna van Kessel (Linda de Mol). Deze gedragsdeskundige werkt voor de Nationale Politie en is – als enige Nederlandse opgeleid door de FBI – gespecialiseerd in daderprofielen. Zij baseert veel op oude onderzoeken. De meer ouderwetse maar fanatieke Timon vindt dat maar niks natuurlijk, maar hij en Anna zullen het met elkaar moeten doen. Helemaal als Linda de Mols personage een link vindt met een meisje dat drie jaar eerder verdween en nooit meer werd gevonden. En nog meer als er nóg een meisje verdwijnt.

Voor Diepe Gronden is een zeer behoorlijke cast samengesteld. We zien onder meer ook Chris Zegers, Peter Blok, Susan Visser, Mark Rietman, Bianca Krijgsman, Ricky Koole en Kasper van Kooten. Het script komt uit de pen van Lex Passchier (Moordvrouw, De 12 van Schouwendam). De regie was in handen van Will Koopman (Gooische Vrouwen, All You Need Is Love).

Hannah Hoekstra in Diepe Gronden lekker aan het werk

Hannah Hoekstra vond het fijn om de serie in coronatijd te kunnen maken, maar heel zwaar heeft ze het met de pandemie niet. „Ik ben too blessed to be stressed, want ik heb de allerleukste vrienden van de wereld en een hele fijne familie. En kon ook in Duitsland spelen, in theaters als die weer open waren. Maar af en toe heb ik me ook stierlijk zitten vervelen hoor, geef ik toe.”

Hannahs rol in Diepe Gronden is bescheiden als je ziet wat zij eerder allemaal deed, maar Linda de Mol als pittige vrouw met zeer koude blik en een kille manier van vragen stellen, maakte indruk op haar. „Leuk hè dat ze dat kan. Linda komt als personage misschien niet meteen sympathiek over, maar zij is zelf zó sympathiek dat ze het gaandeweg in Diepe Gronden volgens mij wel rechttrekt. Maar dat is natuurlijk aan de kijkers om te bepalen.”

De actrice had nog nooit met Linda de Mol gewerkt. „Dat was voor mij een nieuwe ontmoeting en dat is heel goed bevallen. Linda de Mol? Wat een fantastische vrouw is dat.”

Alle lof voor Linda de Mol

Die kan De Mol wel gebruiken, nu er door verschillende (digitale) media nogal wordt gemopperd over haar kijkcijfers bij SBS6. Diepe Gronden kan echter een heel andere, positieve kant op vallen. Op dat laatste heeft Hannah Hoekstra natuurlijk geen enkele invloed, maar zij zegt: „Linda de Mol is een ongelooflijke inspiratiebron. Even los van dat zij super professioneel is – ze weet precies wat zij doet, haar werk daar is geen speld tussen te krijgen – is zij lief, vriendelijk en grappig. Ik vind haar persoonlijkheid ontzettend inspirerend. Als je zo’n grote en uit de klauwen gelopen naam bent geworden en dan zo’n prettig mens bent… Intermenselijk, twee benen op de grond, ja dat is voor mij nou inspiratie. Ze doet net als ik goed haar huiswerk. Als je dat doet kun je het op de set heel leuk hebben, ook al is het onderwerp niet zo leuk. Er vallen er in Diepe Gronden wat dooien tenslotte, haha.”

Het personage van Hannah Hoekstra, Maxine dus, lijkt een type dat op haar werk alles snel en volledig voor elkaar wil krijgen. Zo’n type dat dat nog lukt ook. „Dat denk ik ook wel, maar dat moet je verder maar zien natuurlijk”, wil Hannah niets verklappen. „Maxine opereert naast het karakter van Egbert-Jan Weeber, die nogal een haantje speelt. Maxine is wat braver, maar ja, er gebeurt natuurlijk van alles. De kijker gaat zien of dat zo blijft.”

Daderprofielen hebben geen interesse van Hannah Hoekstra

Vindt Hannah Hoekstra het fenomeen daderprofielen eigenlijk interessant? Het antwoord is duidelijk: „Nee, dat zal ik heel eerlijk zeggen. Ik heb met moordzaken en politieonderzoeken persoonlijk weinig. Familieleden van mij vinden het allemaal heel interessant, vrienden kijken er series over. Dat heb ik niet, het interesseert me niet. Geweld en dood vind ik naar en ook niet zo boeiend om erover na te denken, omdat het er nu eenmaal is. Daar moeten we mee dealen. Ik snap het concept heel goed hoor. De psyche van de mens vind ik wel reuze-interessant, maar die zaken op zich… nee. Tegelijkertijd vind dat ik ook het leukste aan mijn vak, dat ik me er nu wel in kan verdiepen en erover mag spelen. Maar fascinatie daarvoor is er in mijn eigen leven niet.”

Hannah Hoekstra vond het heerlijk om weer eens in een tv-serie op te duiken. „Vooral omdat ik het zoals ik eerder zei zo naar mijn zin heb gehad. Al die leuke mensen op de set, dat was een feest. Een serie of film maakt voor mij verder niet zoveel uit. Of je scenes nou in een film van anderhalf uur komen of verdeeld worden over afleveringen, dat merk je tijdens het draaien niet. Ik moet gewoon het verhaal en mijn personage goed begrijpen en weten waarom dingen gebeuren. Een paar cliffhangers meer of minder maakt voor mijn spel niet uit. Maar Diepe Gronden was vooral héél erg leuk om te doen. Ik heb het naar mijn zin gehad.”

Geen keuze tussen film en theater

De actrice staat bekend om ‘van alles’, dus ook nog eens veelvuldig van het toneel in het theater. Het afwisselen is wat ze graag wil en een voorkeur heeft Hannah Hoekstra dan ook niet. „Live spelen in het theater vergt een totaal andere spanning en concentratie. Het is zo verschillend. Daarom doe ik het denk ik zo graag allemaal. De spanningsboog van een groep die twee uur lang moet spelen vind ik mooi. Maar dat geldt voor ook elke scene die je op een set moet draaien. Je kunt het daarna nooit meer anders doen. Dan is het wat het is. Ik vind het ene niet beter dan het andere, het is anders.”

Veel series, nu weer Diepe Gronden

Dat Nederland qua series behoorlijk aan de weg timmert de afgelopen jaren – nu dus weer Diepe Gronden – is ook Hannah Hoekstra niet ontgaan. Maar wat voor haar nog veel meer geldt: „Het lijkt mij heel belangrijk dat er tijd genomen wordt om iets te schrijven en ontwikkelen. Iets laten rijpen is volgens mij veel krachtiger. In Diepe Gronden is het vrij helder wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Maar in z’n algemeenheid zeg ik: voor kwaliteit kun je beter alles twee keer overdenken.”

Wat Metro betreft zit het met Diepe Gronden zoals eerder gemeld goed: dit wil je wel zien, want Diepe Gronden is op basis van aflevering 1 ‘irritant spannend’.

Diepe Gronden is vanaf vanavond (2 januari) vier keer op zondag om 20.30 uur op SBS6 te zien. Elke aflevering verschijnt op de maandag erna op Videoland.