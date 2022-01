Française weet niet wat trajectcontrole is en krijgt 35 bekeuringen, maar geen boete

Een 22-jarige Française had wel heel veel geluk bij een ongeluk. Ze reed namelijk maar liefst 35 keer te snel binnen dezelfde trajectcontrole, maar hoeft hier geen boete voor te betalen. Hoe dat kan? De vrouw wist volgens haar advocaat niet hoe een trajectcontrole werkt.

Volgens het Franse Motor1 reed de vrouw 35 keer te hard binnen dezelfde trajectcontrole. Dat zou neerkomen op een boetebedrag van rond de 2.600 euro. De 22-jarige wist echter niet hoe een trajectcontrole werkte en ging met dat argument de strijd aan in de rechtbank.

Trajectcontrole

Het punt is namelijk dat de bekeuringen van de snelheidsovertredingen pas maanden na de eerste keer te hard rijden bij de Française op de mat vielen. In de tussentijd had ze dus al veel vaker te hard gereden op hetzelfde stuk omdat ze niet wist dat daar een trajectcontrole gold.

Ze stelt zelf dat het eerder ontvangen van de bekeuringen ervoor had gezorgd dat ze eerder was gestopt met te hard rijden. Dat had haar een hoop bekeuringen bespaard.

Bekeuringen niet binnen normale termijn verzonden

Hoewel de rechtbank vindt ‘dat niemand de wet mag negeren’, snapte ze ook dat de bekeuringen niet binnen een normale termijn verzonden waren. Daarom werd de beslissing genomen dat de Française de boete niet hoefde te betalen en alle punten van haar rijbewijs mocht ze ook houden.