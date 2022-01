Kijkers over nieuw programma Lago di Beau: ‘Copycat?’

In Lago di Beau, het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens, nodigt hij BN’ers uit in het buitenland. Een soort talkshow, maar dan on the move en in Italië. Het valt kijkers op dat zijn nieuwe programma wel heel erg lijkt op een ander: Villa Felderhof. Desondanks smullen ze van Beau en zijn BN’er-gasten.

In Villa Felderhof, een programma van de NCRV, nodigde presentator Rik Felderhof een BN’er-duo uit in Frankrijk, aan de Côte D’Azur. Daar maakten ze bijvoorbeeld een maaltijd en namen ze aan de hand van foto-albums hun leven door. Het doet ook enigszins denken aan Boerderij Van Dorst, waar Raven van Dorst steeds twee BN’ers uitnodigde om aan een boerderij te werken.

Lago di Beau

Goed, terug naar Lago di Beau. Niemand minder dan Nick Schilder (van Simon) en Miljuschka Witzenhausen kwamen langs in Italië. Nick en Beau gaan samen wielrennen, maar de route is nogal… steil. Niet zo’n beste keuze, dus. „Wat zou Miljuschka nu aan het doen zijn?”, vraagt Nick zich dan ook hardop af. „Herinner me er even aan dat ik de producer ga wurgen”, vindt Beau ook.

Ondertussen is Miljuschka aan het doen waar zij voor in de wieg is gelegd: koken. Maar naast deze grappige momenten, voeren Beau, Nick en Miljuschka ook diepe gesprekken. Zo vertelt Witzenhausen over haar scheiding: „Dat is mijn grootste faalmoment geweest. Ik stond op het laagste punt in mijn leven en ik had in die periode moeite om letterlijk te blijven staan.”

Nick doet ondertussen uit de doeken dat hij een tijd geleden tegen een burn out aanliep. Dat ligt volgens hem aan het feit dat hij ‘te veel’ wil doen in zijn leven. „Ik kan dingen niet goed half doen en ik vind dingen heel interessant. Ik kan me daarin soms verliezen. Ik heb aan één leven te weinig, ik heb er misschien wel drie of vier nodig.” In september 2012 ging het toen even mis. Er kwamen veel dingen tegelijk, maar de zanger was er ‘op tijd bij’. „Ik heb een maand rustiger aan gedaan, maar ik was een beetje een gevaar voor mezelf.”

‘Copycat?’

Bij kijkers valt de gelijkenis tussen Lago di Beau en Villa Felderhof op. Toch maakt dat ze niet zoveel uit. „Kan niet anders zeggen dan dat Beau het weer prima heeft gedaan.” Een ander vraagt zich echter af of Villa Felderhof een andere presentator heeft gekregen. Beau reageerde hier vorige week nog op, zoals in het AD: „Iedereen mag er van alles over zeggen, maar het interesseert me geen moer. Natuurlijk was dat het oer-programma, maar jongens toch, BN’ers meenemen naar het buitenland, dat is al vijfhonderd keer gedaan. Zijn we dan allemaal schatplichtig aan Rik Felderhof?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja t is een copy van #Velderhof daar zijn we allemaal wel over uit. Maar kan niet anders zeggen dat #Beau t weer prima gedaan heeft/doet. Mooie interviews. #LagoDIBeau — 🏀 Danny 🏀 (@Guppie19833) January 2, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En opeens zie je dat Villa Felderhof een andere presentator heeft gekregen? #RTL #beau #LagoDIBeau — Berend Tooms (@berendtooms) January 2, 2022

En het zijn niet alleen de kijkers waarbij deze overeenkomst opvalt. Rik Felderhof himself sprak Beau er zelfs op aan. Volgens RTL Boulevard liggen de twee elkaar niet zo, en wilde Felderhof dat Winston Gerschtanowitz zo’n soortgelijk programma zou maken. De twee zagen elkaar op Bonaire en een kleine confrontatie volgde.

Lago di Beau gemist? Je kunt de aflevering hier terugkijken.