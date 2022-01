Opvallend: cannabis kan corona-infectie voorkomen

Mensen die regelmatig een hijsje nemen van een joint, hebben minder kans om het coronavirus op te lopen. Componenten in cannabis kunnen namelijk voorkomen dat het coronavirus gezonde cellen binnendringt. Dat blijkt uit een laboratoriumstudie die is gepubliceerd in het Journal of Nature Products. Twee stoffen in hennep, CBGA en CBDA, kunnen het virus volgens onderzoekers van de Universiteit van Oregon tegengaan.

De betreffende stoffen bonden zich aan uitsteeksels van eiwitdelen op het virus en blokkeerden een stof die de ziekteverwekker gebruikt om mensen te infecteren. De wetenschappers deden laboratoriumtesten met de alfa- en bètavariant van het virus, maar hebben geen onderzoek gedaan bij mensen.

Cannabis

Hennep wordt gebruikt in allerlei producten, ook in voedsel. „Deze componenten, die oraal kunnen worden ingenomen, hebben een lange geschiedenis van veilig gebruik bij mensen”, aldus onderzoeker Richard van Breemen van het Hennep Innovatie Centrum van de universiteit. „Zij hebben het potentieel een infectie door het coronavirus te voorkomen en behandelen.”

De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar cannabidiol (CBD), een aanwezige stof in de cannabisplant. Ook wordt er veel gekeken naar persoonlijke ervaringen van mensen die CBD-olie gebruiken. Uit veel van die ervaringen blijkt dat het positief kan uitwerken op het lichaam.

Depressieve olifant

Zo blijkt dat mensen die CBD-olie gebruiken minder moeite hebben om ’s avonds in slaap te komen. Dat komt omdat je lichaam makkelijker tot innerlijke rust komt. Ook zeggen sommige gebruikers dan ze een betere concentratie en een heldere geest krijgen bij het gebruik van CBD-olie. Als pijnstiller blijkt het ook effectief te werken. Voor mensen die depressief zijn, of die pijn hebben als gevolg van ernstige ziekten.