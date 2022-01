Voorspelling Joe Biden: ‘Rusland gaat Oekraïne binnenvallen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een invasie van Rusland in Oekraïne voorspeld. Biden meldde zijn verwachting tijdens een persconferentie naar aanleiding van zijn eerste jaar als ‘baas van de Verenigde Staten’. Hij denkt dat president Vladimir Poetin die stap zet, ondanks de grote economische gevolgen van een dergelijke inval voor Rusland.

Biden suggereerde vannacht (Nederlandse tijd) tegelijkertijd dat een „kleine inval” een minder grote reactie zou uitlokken dan een grootschalige invasie van het land. „Ik weet niet zo zeker of hij weet wat hij gaat doen. Ik denk dat hij zal binnentrekken. Hij moet iets doen”, zei Biden in een speech. „Hij probeert zijn plek in de wereld tussen China en het Westen te vinden.” The Washington Post meldde in december al dat Rusland ‘begin 2022’ van plan zou zijn om met 175.000 militairen Oekraïne binnen te vallen. De krant baseerde zich op een document van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Kritiek op Joe Biden over Rusland

De Amerikaanse Republikeinen bekritiseren Biden en beschuldigen hem ervan stilzwijgend een aanval van Russische troepen goed te keuren. „De onmacht van Joe Biden moedigde Vladimir Poetin aan en nu heeft hij Poetin groen licht gegeven om Oekraïne binnen te vallen”, twitterde senator Tom Cotton. Senator Marco Rubio noemde de opmerkingen van Biden bizar. „Dus als (Poetin) slechts delen van Oekraïne overneemt, zal onze reactie minder streng zijn dan wanneer hij alles overneemt?”, zei hij op Twitter.



— Tom Cotton (@SenTomCotton) January 19, 2022

Het Witte Huis kwam snel in actie om de opmerkingen van Biden te verduidelijken. „Als Russische strijdkrachten de Oekraïense grens oversteken, is dat een hernieuwde invasie. Die zal worden beantwoord met een snelle, zware en eensgezinde reactie van de Verenigde Staten en onze bondgenoten”, zei perschef Jen Psaki.

100.000 manschappen Rusland aan de grens

Uit de voorspelling van de Amerikaanse president blijkt eens te meer dat de Verenigde Staten ervan uitgaan dat Rusland overgaat tot actie in buurland Oekraïne. De Russen hebben meer dan 100.000 manschappen samengetrokken vlakbij de grens.

Biden sprak vorige maand twee keer met Poetin en zegt dat zijn ambtsgenoot ervan doordrongen is welke economische sancties de VS aan het voorbereiden zijn. Als Rusland toch overgaat tot een volledige invasie, dan zal dat het land duur komen te staan, aldus Biden. „Als ze daadwerkelijk doen wat ze kunnen doen met de troepen die zich aan de grens hebben verzameld, wordt het een ramp voor Rusland als het Oekraïne verder binnenvalt.” Volgens de Amerikaanse president staan de bondgenoten klaar om de Russische economie dan zwaar te treffen.



— NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 20, 2022

Amerikaanse wapens

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Litouwen, Letland en Estland toestemming gegeven om in de VS gemaakte raketten en andere wapens naar Oekraïne te sturen. Dat melden diverse bronnen aan persbureau Reuters. Het ministerie bevestigt de overdracht en zegt dat dit ook voor Groot-Brittannië geldt. Er wordt niet gezegd om welke wapens het gaat.

Volgens regelgeving in Amerika moeten landen goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen voordat ze Amerikaans wapentuig mogen overdragen aan andere landen. De toegestane overdracht stelt Estland in staat antitankraketten aan Oekraïne te leveren. Litouwen stuurt Stinger-raketten, aldus een van de bronnen.

„De Verenigde Staten en hun bondgenoten en partners werken samen om de veiligheidshulp aan Oekraïne te bespoedigen. We staan ​​in nauw contact met onze Oekraïense partners en onze NAVO-bondgenoten en maken op creatieve wijze gebruik van alle beschikbare instrumenten voor veiligheidssamenwerking om Oekraïne te helpen zijn verdediging te versterken in deze tijd van groeiende Russische agressie”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.