Kijkers onder de indruk van ongeneeslijk zieke Jan Rot in De Slimste Mens

Kijkers waren zeer onder de indruk van het optreden van de ongeneeslijk zieke Jan Rot in De Slimste Mens, gisteravond. Bij hoge uitzondering mocht hij voor een tweede keer meedoen aan het programma, omdat dat zijn laatste wens is. En hij bewijst dat hij er eentje is om voor uit te kijken: hij was de winnaar van de dag.

Vorige keer stond Rot zelfs in de finale, toen tegenover Arjen Lubach. Maar Lubach werd uiteindelijk ‘de slimste’. Wie weet schopt de muzikant het bij zijn tweede deelname wel weer zo ver én weet hij nog te winnen ook.

De Slimste Mens scoorde overigens met de terugkeer van Rot: bijna twee miljoen mensen keken naar het programma. Dat maakt het, na het NOS Journaal, het best bekeken programma van de avond.



Jan Rot doet nog eens mee aan De Slimste Mens

Maar ook als hij niet zou winnen, zouden kijkers bakken met respect voor hem hebben. Want ‘even’ meedoen aan een (toch best stressvolle) spelshow, terwijl je weet dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, dat is niet niks. In de zomer van 2021 kreeg Rot te horen dat hij darmkanker heeft, met, zoals hij zelf zegt, „uitzaaiingen alom”. In een column schreef hij later dat hij dolgraag nog eens mee wilde doen aan De Slimste Mens. Niet lang na zijn diagnose was hij overigens te gast bij Op1, om een van zijn favoriete liedjes ooit te spelen. Toen vielen kijkers echter nogal over een opmerking die presentator Erik Dijkstra maakte. Ze noemden het „gevoelloos”.

Terug naar ‘de slimste’. Ook in gesprek met presentator Philip Freriks benadrukte Rot nogmaals dat hij een tweede deelname wel zag zitten. Maar Freriks twijfelde. „Ik denk dat het al vol zit. Daarbij komen vroegere kandidaten eigenlijk niet terug”, zei de presentator. „Tenzij het hun laatste wens is”, zei Jan lachend. En zo geschiedde.

Tijdens de finale in 2012, toen Lubach er uiteindelijk met de winst vandoor ging, kwam dat door een vraag over de Moulin Rogue. De cabaretier wist ‘m juist te beantwoorden.

‘Als ik dom ben, kan ik zeggen dat het de chemo is’

Nu, zo’n tien jaar later, maakt Rot weer een goede start tijdens De Slimste Mens. Hij versloeg namelijk regisseur Johan Nijenhuis en theatermaker Steef de Jong. Toen hij werd geïntroduceerd, verontschuldigde Rot zich nog wel voor mogelijk foute antwoorden: „Als ik heel dom ben, dan kan ik zeggen dat het de chemo is.” Freriks haakte hier halverwege de uitzending op in en stelde na een voortreffelijke ronde „nog weinig van die chemo te merken”.

Rot had namelijk meteen de eerste zes vragen goed. „Een spectaculaire rentree”, noemde Freriks het. Met uiteindelijk 309 seconden kwam de muzikant als winnaar uit de bus. Vandaag (20.40 uur op NPO 2) neemt hij het op tegen Johan Nijenhuis en debutant Thorn de Vries, acteur uit jeugdserie Spangas.



Ongeneeslijk zieke @janrot had de wens om nog één keer #deslimstemens te mogen spelen. Vanavond was hij de slimste. Mooie televisie met een mooi mens ❤ #hijdoethetnog pic.twitter.com/TqiDiYyFzG — Esther van Dijken-Bijmolt (@VandijkenE) January 13, 2022

Kijkers onder de indruk

Dat Rot ondanks zijn ziekte zo goed heeft gespeeld, maakt diepe indruk op kijkers van De Slimste Mens. Ze noemen zijn aanwezigheid „heerlijk”, omdat hij „zo eerlijk en zichzelf” is. En natuurlijk zijn er een hele hoop kijkers die hopen dat de muzikant deze keer het hele zooitje wint. Dat zou voor hen – en voor Rot zelf uiteraard – de kers op de taart zijn.

Hieronder wat fijne reacties:



Als je nog zo kan lachen, met brille een quiz weet te spelen en als trendig topic springlevend bent, heb je Magere Hein royaal verslagen. Jan Rot https://t.co/dqvaJvmqE0 — Albert Goudberg (@albertgoudberg) January 13, 2022



Zo fijn dat Jan Rot door is maar hey ik had niet anders verwacht. ❤#deslimstemens #deslimste pic.twitter.com/xZ2OIvybIM — carmen vd linden (@Carli2005Vd) January 13, 2022



Ongelooflijk; Jan Rot. Zo ernstig ziek zijn en toch het ene na het andere goede antwoord uit zijn mouw weten te schudden #deslimstemens #janrot — Peter van Cappelle (@Petervc1988) January 13, 2022



Wat zou het fantastisch zijn als Jan Rot geneest. (Utopie, I know) — Evert Snatertgoed XXX (@Svengalinl) January 13, 2022



#Janrot

Jan Rot zat vanavond beslist niet voor die andere Jan met de korte achternaam.

Zo heerlijk, eerlijk zichzelf ook.

Toch niks meer te verliezen behalve #deslimstemens — Victoria Lieblang (@sunnydirt) January 13, 2022

