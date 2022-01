Zo reageren diverse sectoren op de uitgelekte versoepelingen

De ruimte die er is om coronabeperkingen te versoepelen, moet eerlijker verdeeld worden. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op uitgelekte kabinetsplannen over de mogelijke versoepelingen. Veel horecaondernemers zullen rebelleren en zaterdag hun zaak toch opengooien, voorspelt Willemsen.

„Winkels kunnen op afspraak klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het reserveren, wat één op één veilig in te voeren is”, zegt de KHN-voorzitter. Dat het kabinet de horecabranche nog niet van het slot haalt „zorgt voor veel maatschappelijke onrust”. „Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden”, zegt Willemsen over horecaondernemers die uit wanhoop toch hun zaak openen. De brancheorganisatie zelf zal nooit oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, voegt hij daaraan toe.

Versoepelingen voor studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het „heel positief” dat het kabinet volgens Haagse bronnen aanstuurt op heropening van het hoger onderwijs en het mbo. „Als het klopt, zijn alle studenten heel blij met dit nieuws”, reageert voorzitter Ama Boahene. „Dan kunnen studenten een korte, maar slechte periode afsluiten, waarin ze weer veel thuis op hun kamers zaten en weinig contact konden hebben met docenten en medestudenten.”

De lockdown van de afgelopen weken, die ook het onderwijs weer trof, was voor veel studenten een „harde klap”, zegt Boahene. „Zeker omdat het lange tijd heel goed ging in het hoger onderwijs.” De LSVb denkt dat heropening qua coronarisico’s „veilig en verantwoord” is.

De studentenvakbond kan zich ook vinden in het pleidooi van het Outbreak Management Team (OMT) om beter beschermende mondkapjes te gebruiken, maar daarbij moet volgens Boahene „wel rekening worden gehouden met de financiële positie van studenten”. Ze oppert om de betere type 2-mondneusmaskers die het OMT voorstaat gratis beschikbaar te stellen aan studenten, net zoals al langere tijd gebeurt met zelftesten. Studenten kunnen die online aanvragen en krijgen ze dan thuisgestuurd. „Dat werkt prima.”

Sportscholen zijn verheugd over mogelijke heropening

Sportscholen gaan ervan uit zonder beperkingen open te kunnen. Dat zegt branchevereniging NL Actief in reactie op berichtgeving op basis van bronnen dat het hoger onderwijs, de contactberoepen, winkels en sportscholen per zaterdag weer open mogen. „De signalen zijn goed, maar het officiële moment is vrijdag”, houdt NL Actief-directeur Ronald Wouters nog wel een slag om de arm.

Wouters zegt „verheugd” te zijn over de berichten over een mogelijke heropening. „De erkenning dat onze branche onderdeel is van de oplossing tegen het coronavirus doet onze achterban heel goed.”

Theaters ‘niet verrast’, maar er zijn vragen

De theaterwereld had al rekening gehouden met de waarschijnlijke verlenging van de coronamaatregelen voor de cultuursector. „Dit is geen verrassing voor ons”, laat een woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) desgevraagd weten. Wel wil de vereniging opheldering van het kabinet over waarom sportscholen en winkels wel open mogen en de cultuursector niet.

„Juist in deze tijd heeft men meer behoefte dan ooit om er weer op uit te kunnen”, aldus de woordvoerder. „Theaters en andere culturele instellingen kunnen die ontspanning voor de geest bieden en zijn daarom net zo essentieel als bijvoorbeeld de sportschool.”

Bioscopen: ‘Extra wrang’

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) roept de nieuwe staatssecretaris van Cultuur op om perspectief te geven aan de culturele sector. NVBF-voorzitter Boris van der Ham zegt dat in een eerste reactie op het nieuws over de op handen zijnde versoepeling van de coronamaatregelen. Daarbij heeft het er vooralsnog alle schijn van dat de culturele instellingen de deuren gesloten moeten houden.

„Het is mooi dat er door de aankomende versoepelingen perspectief is voor winkels en andere ondernemers, maar het is extra wrang dat dat er niet is voor kunst en cultuur. Met name theaters en bioscopen hebben de afgelopen twee jaar laten zien een van de veiligste plekken te zijn om uit te gaan, dat kan ik niet genoeg benadrukken”, zegt Van der Ham. „Iedereen zit geplaceerd en de lucht wordt in een bioscoopzaal elke zeven minuten ververst. Er is geen enkele besmetting terug te voeren op bioscoopbezoek.”