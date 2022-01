Vulkaanexplosie Tonga zelfs in de ruimte te zien, eiland ook nog getroffen door tsunami

Een onderwatervulkaan op het Polynesische Tonga is zo hevig uitgebarsten dat de enorme wolk van de eruptie nog in de ruimte te zien was. De uitbraak van de Hunga Tonga Hunga Ha’apai-vulkaan was zo hevig dat de aspluim maar liefst twintig kilometer de lucht in vloog.

Als gevolg van de uitbarsting zijn meerdere tsunamiwaarschuwingen afgegeven voor omringende eilanden. Op meerdere eilanden stroomt het zeewater al kolkend door de straten.

Op vrijdag barstte de vulkaan volgens Radio New Zealand voor het eerst uit. Bij die uitbarsting werd een aspluim zo’n twintig kilometer de lucht in gestuwd. Zaterdagavond lokale tijd vond er een tweede uitbarsting plaats. Op satellietbeelden zijn de schokgolven en de enorme aswolk duidelijk te zien.



Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Tonga ook nog getroffen door tsunami

De uitbarsting was zo hevig dat er een tsunami ontstond. Bewoners van het eiland moesten halsoverkop hun huizen verlaten om te vluchten naar hoger gelegen delen van het eiland. Er wordt nog gewaarschuwd voor hevige regenval, plotselinge overstromingen en zware wind.

Op Fiji, een eilandengroep redelijk in de buurt van Tonga, was de uitbarsting te voelen en te horen. De autoriteiten van het eiland hebben bewoners gewaarschuwd om uit het water en bij de kust weg te blijven.



Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Voor het Amerikaanse eiland van Samoa is een tsunamiwaarschuwing afgegeven. Ook in de kustgebieden in het noorden en oosten van Nieuw-Zeeland en op de Catham-eilanden wordt gewaarschuwd voor sterke, ongebruikelijke stromingen en onvoorspelbare golven aan de kust.

Australië staat klaar om hulp te bieden

Voor Australië is er momenteel geen dreiging, maar een woordvoerster van het Australische Bureau voor Meteorologie heeft laten weten de situatie goed in de gaten te houden. Daarnaast heeft minister Zed Seselja volgens The Sydney Morning Herald laten weten dat Australië klaarstaat om hulp te verlenen op Tonga. „We blijven de situatie ter plaatse volgen en beoordelen welke hulp nodig kan zijn naarmate de omvang van de impact duidelijk wordt.”