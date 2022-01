Het vermogen van Adele is indrukwekkend – en niet alleen door de hoogte van het bedrag

Adele is helemaal terug van weggeweest. Na zes jaar geen muziek uitgebracht te hebben, bracht de zangeres in 2021 ein-de-lijk haar album ’30’ uit. Dat album bereikte binnen no time de nummer 1 in een groot aantal landen, wat bewijst dat Adele nog steeds on top of her game is. Met 15 Grammy Awards op haar naam, kunnen we wel stellen dat het vermogen van Adele net zo indrukwekkend is.

Maar we zijn niet alleen impressed door de enorme hoogte van haar vermogen. Ook de manier waarop ze het bedrag bij elkaar heeft gekregen, is het vernoemen waard.

Vermogen van Adele

We horen het je denken: hoeveel vermogen heeft Adele dan precies? Volgens Forbes is Adele één van de best betaalde vrouwen in de muziekindustrie en dat laat haar net worth dan ook zien. Uit cijfers van Celebrity Net Worth blijkt dat Adele momenteel 193 miljoen euro waard is. Daar zijn haar inkomsten van haar nieuwe album ’30’ nog niet eens in meegerekend.

Een enorm bedrag; zeker voor iemand die zojuist een comeback heeft gemaakt nadat ze zes jaar geen nieuwe muziek uitbracht. Maar dat is niet eens het meest indrukwekkende aan Adeles vermogen. Dat is het feit dat ze – in tegenstelling tot veel andere beroemdheden – haar bekendheid niet heeft gebruikt om met merken samen te werken of producten te lanceren. Daarmee had ze haar bankrekening nog veel meer mee kunnen vullen.

Hoe verdient Adele haar geld?

In plaats daarvan zijn er maar twee manieren waarop Adele geld verdient. Met de verkoop van haar singles en albums, en met haar optredens. En zelfs op deze twee gebieden is de zangeres niet altijd voor het geld gegaan.

Als superster wordt ze gevraagd voor privéshows voor de rijksten ter wereld, maar dat is niet iets waar ze in geïnteresseerd is. De geruchten gaan dat Adele weleens ruim een miljoen euro aangeboden heeft gekregen voor een privéshow, maar dat ze heeft geweigerd omdat ze druk was met ‘tuinieren in haar tuin’.

Met het succes van haar nieuwe album ’30’ zal haar vermogen alleen maar groeien. Helaas voor ons heeft ze geen nieuwe tour aangekondigd. In plaats daarvan zal ze in het voorjaar van 2022 elk weekend een optreden in Ceasars Palace in Las Vegas geven met de naam ‘Weekends With Adele‘.

Lady Gaga nam naar verluidt 1 miljoen per optreden mee naar huis toen zij in het Colosseum van Ceasars Palace zong. Adele zal waarschijnlijk een soortgelijk bedrag krijgen, zo niet meer. Dat zou betekenen dat ze alleen al met deze optredens dit jaar 22 miljoen euro verdient. Good for her!

