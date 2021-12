In de stal met boer Ayoub: ‘Ik wilde wat anders dan andere kinderen in de klas’

In Boer Ayoub volgt KRO-NCRV vanaf vanavond hoe de welbespraakte Ayoub zijn droom fanatiek achterna jaagt, het runnen van een eigen boerderij. Een ras-Amsterdammer, deze mooie vent (23), naar eigen zeggen ook „de enige Marokkaanse boer in Nederland”. Metro zocht hem op, op de boerderij uiteraard.

Maandagmorgen, 10.00 uur. Prima tijd voor een verslaggever. Boer Ayoub heeft er echter al vijf uur opzitten, voor hij de pers ontvangt. „Ik sta als ik moet werken altijd om 05.00 uur op. Er moet ook gemolken worden hè”, zegt hij lachend. Ongeveer honderd koeien heeft hij deze ochtend al van de nodige liters melk verlost. We zijn bij op de boerderij van boer Jan, tussen Amsterdam en Broek in Waterland. Ayoub, die nu zijn eerste zesdelige tv-programma Boer Ayoub heeft, loopt enthousiast naar de hokken met kalfjes. „Hier is het begonnen. Hier stond ik als 15-jarige voor het eerst de hokken uit te mesten en nu kom ik er al acht jaar.”

Ayoub wilde wat anders dan andere kinderen

Ayoub Louihrani werd geboren (en woont nu) in Amsterdam-Oost. Hij maakt muziek, hij bokst, maar verder wilde hij iets anders doen dan de meeste andere kinderen in zijn wijk klas. Dat vertelde hij op de middelbare school ook aan zijn juf Rianne. Die zei: „Misschien moet je eens op een boerderij gaan kijken.” Aldus geschiedde. Ayoub is er nooit meer weggegaan. Hij doorliep een agrarische opleiding en is nu al enkele jaren ‘invalboer’. Hij kan dus worden ingehuurd en boeren weten hem maar wat graag te vinden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op Metro‘s Facebook reageerden onlangs bij de aankondiging van de serie Boer Ayoub veel mensen met de vraag ‘waarom moet er nou Marokkaanse boer staan en niet gewoon boer?’ Hij haalt er zijn schouders over op: „Het is toch gewoon zo? Op de opleiding was ik ook de enige Marokkaan.” Het is behoorlijk fris bij de boerderij van boer Jan. Ayoub trekt even een heerlijke djellaba aan voor hij Metro meeneemt naar de stal met al zijn lievelingen, de koeien. „In Marokko dragen boeren deze bij het schapen hoeden.”

Idee voor Boer Ayoub van KRO-NCRV sprak het meeste aan

Ayoub is wat kleiner van stuk dan je hem na het zien van een uitzending zou verwachten, maar veel groter is zijn uitstraling. Dat is al langere tijd op zijn Instagram-account Truefellah te zien, waarop hij het wel en wee van het boeren leven deelt. Ook aan tafel bij talkshow Op1 maakte hij de vorige zomer indruk en dat viel bij televisiemakers op. „Toen ging het viraal”, zegt de liefhebber van het boerenleven. „Ik werd benaderd door meerdere producenten en zenders om een serie te maken. Uiteindelijk heb ik voor KRO-NCRV gekozen. Met dat idee kon ik het dichtst bij mezelf blijven. Dicht bij de boerderij, de stad en mijn familie. Dat sprak me het meeste aan.”

En zo is daar nu Boer Ayoub, waarin we zijn gedrevenheid zien om met z’n voeten in de klei te staan. Maar ook zijn band met familie (‘wij zijn de Marokkaanse familie Flodder’) en vrienden. En dus het mogelijke verwezenlijken van zijn droom: een eigen melkveehouderij, land en een stuk of honderd koeien. Al kun je dat woord ‘mogelijke’ wel weglaten. Het gaat volgens Ayoub gewoon gebeuren, hoe dan ook. Het filmen voor Boer Ayoub duurt nu al bijna een jaar. Op de boerderijen waar hij werkt, nodigt hij ook bekenden uit. Onder meer Kalvijn, Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig en een groep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt komen langs. En ook rapper Sjaak, die in de eerste aflevering van vanavond een hilarisch optreden in het weiland voor de dieren geeft als de koeien weer dolgelukkig naar buiten mogen. En jawel, ook politica Caroline van der Plas komt langs (‘een geweldige en lieve vrouw’).

Als de koeien het maar goed hebben

„Als de koeien het goed hebben, heb ik het ook goed”, is de gedachte waarmee Ayoub elke dag opstaat. Zijn levensmotto: „Vrijheid is geluk.” En daarvoor is die eigen boerderij dus een vereiste. De eerste dagen bij boer Jan grepen hem meteen. „Ik mocht oordopjes in en muziek luisteren, heerlijk. Het vroege opstaan was wennen, normaal gesproken sliep ik in het weekend altijd uit tot 13.00 uur. Nu vind ik het zonde om kansen weg te slapen.”

Als je boer Ayoub naar zijn liefde voor koeien vraagt, beginnen zijn ogen gelijk te glinsteren. „Kijk eens, zo’n stal. De koeien geven ons alles. Ze geven melk en vlees. Het is een prachtig groot dier van ongeveer 650 kilo, maar je kunt er gewoon in de buurt komen en lekker knuffelen. Je kunt ze scheren, verzorgen. Ik vind het gewoon een machtig beest. Ik ontspan als ik er naar kijk.” Dat hij mensen soms hoort zeggen dat koeien eigenlijk niet nodig zijn ‘omdat melk in de fabriek wordt gemaakt’, daar kan hij met z’n pet niet bij. „Zo heb ik ook wel theorieën. Als je koeien aardbeien geeft, dan krijg je Fristi, nou goed, haha. Helaas denken sommigen blijkbaar zo. Daarom probeer ik – ook in Boer Ayoub – een verbinding te maken tussen de stad en het platteland. Mensen moeten weten waar ons eten en de melk vandaan komt en hoeveel moeite daar in gestoken wordt.”

Ayoub spreekt op scholen

Door zijn sociale media heeft hij veel jongeren bereikt, heeft hij gemerkt. En dat zal na de serie Boer Ayoub niet anders zijn. „Ik kreeg veel berichtjes van jongens en meisjes die ook een stage zochten. Dat heb ik geprobeerd te regelen en dat is gelukt. Scholen vragen me om te komen spreken over mezelf en het boerenleven. Dat doe ik soms voor groep 8 en op middelbare scholen. Ik spreek ook straattaal, hun taal. Zo houd ik de aandacht er wel bij.”

Maar ja, die droom. Die boerderij moet er nog komen. In Boer Ayoub komen er bedragen van meer dan 3 miljoen euro voorbij, als hij onderzoekt of hij zijn droom kan kopen. „Hoe ik daarmee omga is mooi te zien in de serie denk ik”, wil Ayoub niet al te veel verklappen. „Die droom die staat en daar vecht ik voor. Ik ben er elke dag mee bezig, ga er mee naar bed en sta er mee op. Er zijn problemen, ja. Is het niet het geld, dan is het wel weer een of andere wet. De bank speelt een grote rol, maar het gaat er ook om hoe ik het zelf wil aanpakken. Dat ga je in Boer Ayoub zien.”

Dat boeren het in ons land best moeilijk hebben, houdt hem niet tegen. „Ik ga volle kracht vooruit. Als je met dieren werkt, dan moet je het in eerste instantie niet voor het geld doen. Dat was het eerste wat juf Rianne me vertelde. Anders sta je niet om 05.00 uur op en blijf je soms niet tot 20.00 uur ‘s avonds werken. Je moet er iets voor over hebben.”

Boer Ayoub laat zijn uitzicht zien

Dan neemt Ayoub de Metro-verslaggever mee. „Kom even naar de tuin van boer Jan. Hij wil niet dat ik iedereen die tuin zomaar in sleep hoor, maar dit moet je even zien.” Hij pakt een terrasstoel en zet hem zo dat je alleen maar naar landerijen kunt kijken. „Ga zitten en stel je voor dat het ‘s avonds 20.00 uur is. Het werk zit erop. Kijk toch eens wat mooi. Je ziet weiland, daar lopend allemaal koeien. Prachtig toch?”

In die stoel een laatste vraag. Is het voor hem denkbaar dat een eigen boerderij er nooit komt? Wat zegt hij dan? Ayoub kijkt haast verbaasd. „Dan zeg ik: heb je geslapen ofzo? Ja, dan heb je echt liggen slapen.” Een plan B voor Nederland is er niet, geeft hij toch toe. Echter, een eigen boerderij in Marokko beginnen is ook een kans en veel makkelijker te regelen dan hier. Al zal hij alles op alles zetten om zijn droom in de Nederlandse polders voor elkaar krijgen. Toch zegt Ayoub: „Een boerderij in Marokko is ook een boerderij, toch?”

Boer Ayoub is elke dinsdag, op 28 december na, om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3 te zien.