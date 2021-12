Studiefinanciering komt terug en (aankomend) studenten kunnen geluk niet op, maar er is ook kritiek

De studiefinanciering komt terug! Het is gedaan met het leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd. In het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie staat dat studenten in het jaar 2023/2024 weer studiefinanciering krijgen, in de vorm van een basis- en een aanvullende beurs. Studenten die onder het leenstelsel moesten lenen, krijgen een ‘studievoucher’ of korting op hun studieschuld.

Studenten kunnen hun geluk niet op, vooral zij die nog moeten beginnen met hun studie. Maar studentenbonden zijn niet blij met de compensatie voor (ex-)studenten.

Studiefinanciering komt terug

Naast de basisbeurs komt er binnenkort ook een „inkomensafhankelijke aanvullende beurs”. Hoe hoog deze twee beurzen worden, is niet bekend.

Om (ex-)studenten die tijdens het leenstelsel moesten lenen te compenseren, trekt de coalitie in totaal 1 miljard euro uit. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt dit omgerekend neer op ongeveer 1000 euro per student. De actuele stand van de studieschuld blijft voor starters wel bepalend bij het aanvragen van een hypotheek. De ov-studentenkaart blijft.

Op sociale media kunnen veel mensen (ook zij die hebben meegewerkt aan het bewerkstelligen hiervan) hun geluk in ieder geval niet op:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leenstelsel is weg! Hulde aan iedereen van @NietMijnSchuld_ die zich hier de afgelopen jaren voor heeft ingezet! Hoe hoog de basisbeurs precies wordt, weten we nog niet. En er is 1 miljard vrijgemaakt voor compensatie voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. — Yasmin Ait Abderrahman (@YasminAitAbderr) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Minister van klimaat 👍🏼

Minister van Volkshuisvesting 👍🏼

Basisbeurs terug 👍🏼#regeerakkoord — Dennis JP 👑🏳️‍🌈🇳🇱 (@DennisenDaniel) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gefeliciteerd @cdja en natuurlijk ook onze @lotte_schipper van @CDAAmsterdam! Hard voor gestreden en nu staat het dan eindelijk in het regeerakkoord: de basisbeurs komt terug in 2023!! pic.twitter.com/HsdvR6UpHf — Bowine Michel (@BowineMichel) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel fijn dat die basisbeurs terug komt in collegejaar 23/24, want dan begin ik aan m’n master — julia (@talkfast) December 15, 2021

‘Grote zorgen over compensatie leenstelsel-studenten’

De studentenbonden zijn ook blij met de terugkeer van de studiefinanciering, maar niet zo tevreden met de compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vielen. Zij maken zich daar „grote zorgen” over. En daarom organiseren de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United een protest, op 5 februari. Volgens de bonden krijgen studenten onvoldoende compensatie voor de schulden die ze onder het leenstelsel hebben opgebouwd.

De studievouchers bestaan al, op dit moment voor studenten die onder het leenstelsel vallen. Het bedrag van 2000 euro kunnen die studenten gebruiken voor bijvoorbeeld nascholing. De 1 miljard euro die het kabinet extra uittrekt, komt hier bovenop.

‘1000 euro per student’

De LSVb heeft een rekensommetje gedaan, waaruit blijkt dat de extra compensatie dus neerkomt op 1000 euro per student. Terwijl sommige (ex-)studenten met een studieschuld van tienduizenden euros zitten. In totaal krijgen de studenten dus 3000 euro. „Dat bedrag is wat ons betreft te laag”, stelt LSVb-voorzitter Ama Boahene. „Met dat bedrag kun je nog niet eens twee jaar collegegeld betalen.” Ook na de compensatie komen ze daardoor alsnog in de problemen als ze bijvoorbeeld een huis willen kopen.

Alina Danii Bijl, voorzitter FNV Young & United: „Een schuld van 50.000 euro is voor leenstelselstudenten geen uitzondering, terwijl studenten die net iets eerder of later zijn gaan studeren fors minder schuld hebben.” Studenten die onder het leenstelsel vielen, verdienen dezelfde uitgangspositie als ze klaar zijn met hun studie als andere generaties, meent zij.

Op 5 februari wordt er geprotesteerd tegen de compensatieregeling. Boahene: „Studenten moeten volledig gecompenseerd worden voor de inschattingsfout van de overheid.”

Benieuwd wat er nog meer in het regeerakkoord staat? Metro legde het voor je uit, in simpele taal.