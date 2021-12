Weer nieuws over uitzenden Formule 1 2022, waar is het nu eigenlijk te zien?

Verrassende ontwikkelingen in de Formule 1. Deze keer niet over Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar over het live uitzenden van de Grands Prix van 2022. KPN gaat het doen. Net als Ziggo. Tegen betaling.

KPN gaat alle Formule 1-races vanaf volgend seizoen uitzenden en dat geldt ook voor Ziggo. De twee sloten daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met Viaplay. Dat maakte Nordic Entertainment Group, die de uitzendrechten van de Formule 1 vanaf volgend seizoen in handen heeft, vandaag bekend. In beide gevallen gaat het om kijken via betaling. Ziggo-klanten konden tot en met het huidige seizoen alle races zonder bijbetaling zien.

NOS zendt Grand Prix Zandvoort uit

De NOS mag op zijn beurt drie jaar lang de race op Zandvoort live brengen. Ook mag NOS samenvattingen van de overige races uitzenden. De samenvattingen van de races gaan maximaal vijftien minuten duren, van de trainingen drie minuten.

Nu heeft Ziggo de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport nog in handen. Eerder werd bekend dat vaste F1-commentatoren Olav Mol en Jack Plooij niet mee mochten naar Viaplay. De streamingdienst gaat in zee met Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Eerder werd ook bekend dat NOS-presentator Amber Brantsen overstapt naar Viaplay. Zij gaat de studiopresentatie verzorgen.

Viaplay wordt in Nederland op 1 maart gelanceerd. Naast de Formule 1 worden ook andere sporten beschikbaar zoals Duits en Engels voetbal en darten. Daarnaast zendt Viaplay ook films en series uit, ook speciaal voor kinderen.



𝒩𝒪𝒮 🤝 𝐹𝒪𝑅𝑀𝒰𝐿𝐸 𝟣 Vanaf 2022 in ons theater: méér Formule 1! 🏎️🏁 Meer → https://t.co/YY5RDjgH2Y — NOS Sport (@NOSsport) December 8, 2021

‘Formule 1 voor iedereen in Nederland toegankelijk’

De NOS is tevreden dat het het Nederlandse deel van de Formule 1 heeft binnengesleept. „We zijn blij met deze uitkomst”, zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. „Met dit rechtenpakket, met ruime samenvattingen van alle races en de Grand Prix van Zandvoort live, is de Formule 1 voor iedereen in Nederland toegankelijk en bereikbaar. Dat is winst voor de sport, het Nederlandse publiek en voor de publieke omroep.”

Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport: „De Formule 1 is journalistiek zeer interessant en past daarom prima in ons brede pakket van topsport. Dat was al zo, maar vanaf 2022 kunnen we meer doen. Ruimere samenvattingen, meer verhalen, een speciaal programma en de race op Zandvoort, dat echt een nationaal evenement is, zelfs live.”