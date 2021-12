Kind van 1 jaar zonder ouders op migrantenboot bij Italië aangekomen

Een eenjarig kind is alleen aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Het jongetje zat zonder ouders samen met ongeveer zeventig andere mannelijke migranten op een bootje. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is het kindje gezond.

Wie de ouders van het kindje zijn is nog niet bekend. Zij zouden hem meegegeven hebben aan de andere migranten op het bootje, zodat hij de Middellandse Zee over kon steken. Ook de andere migranten die in het bootje zaten, weten niet precies wie het kindje is of wie zijn ouders zijn.

Kind beschermen tijdens oversteek

De ouders zouden de migranten gesmeekt hebben om het kindje mee te nemen en hem te beschermen tijdens de overtocht. Naar alle waarschijnlijkheid lukt het hen zelf niet meer om aan boord te komen.

Lampedusa heeft de laatste tijd veel te maken met vluchtelingen die de oversteek maken. De afgelopen twee dagen alleen al zijn er volgens La Repubblica zeven verschillende bootjes aangekomen. In totaal zou het gaan om ongeveer 500 migranten. Een oversteek is echter niet zonder risico. Artsen Zonder Grenzen liet al via Twitter weten dat de moeder van een 14-jarige jongen verdronken is bij het maken van de oversteek. Al 1340 migranten verdronken tijdens oversteek

Dit jaar probeerden meer migranten de Middellandse Zee over te steken naar Europa dan de voorgaande jaren. Ze doen dit vooral vanuit Libië en Tunesië. De internationale organisatie voor migratie (IOM) heeft laten weten dat er in 2021 tot nu toe al ongeveer 1340 mensen zijn verdronken tijdens de overtocht naar Europa.