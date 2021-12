Kijkers blij met Gor in Frontberichten: ‘Vaccinatie niet voor de zorg, maar voor jezelf of je opa en oma’

Gor Khatchikyan was gisteravond weer eens terug op tv. Hij schoof aan in een extra Frontberichten en dat ging bepaald niet onopgemerkt voorbij. Veel kijkers prijzen zijn manier van optreden en spreken.

En veel kijkers waren er, 1.260.000 zonder uitgesteld kijken om precies te zijn. Frontberichten scoorde maar een fractie minder dan het op donderdagavond zo populaire Expeditie Robinson. Jeroen Pauw presenteerde het eenmalig teruggekeerde Frontberichten. Hij deed net als Gor van zich spreken, maar dan een dag eerder in talkshow Op1.

Gor weer even terug in Frontberichten

Frontberichten werd in het voorjaar van 2020 veel bekeken. Zorgmedewerkers in de volle ziekenhuizen lieten met vlogs zien hoe het er aan toe ging. Aan het einde van het jaar volgde nog een film. Eén van de gezichten van toen was Gor Khatchikyan van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Deze spoedeisendehulparts vluchtte met zijn gezin op z’n twaalfde vanuit Armenië naar Nederland. Zijn manier van spreken op televisie en zijn positiviteit vielen op. Gor was vaak als gast in Op1, maar liet zich langzamerhand veel minder op de buis zien.

Frontberichten was weer op NPO 1 te zien, nu de bossen bloemen voor de ziekenhuizen zijn vervangen door bewakers. Applaus voor de zorg is vervangen door agressiviteit. En dat terwijl het piept en kraakt in de zorg en mensen die in ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken het weer enorm druk hebben met coronapatiënten.



Nu was hij als een van die gezichten van Frontberichten terug. Hij stak zijn mening weer niet onder stoelen of banken. De manier van praten van Gor, ook al brengt hij geen goede boodschap, wordt gewaardeerd. Toen een dame op een ic een filmpje liet zien van een zeer zieke (en ongevaccineerde) man, die als boodschap wilde overbrengen dat vaccineren het beste is wat je momenteel kunt doen, schudde Gor het hoofd. De man kon dat zelf niet vertellen, omdat hij enkele uren daarvoor aan de beademing was beland. Gor vindt dat je in die situatie niet over deze patiënt kunt oordelen, zo gaf hij aan.

Gor: ‘Ik vraag of iemand gevaccineerd is’

Waar Gor in Frontberichten ook duidelijk ook is, is dat hij zieke mensen vraagt of zij gevaccineerd zijn. Hij legt dat ook uit. „Eén van onze vragen aan patiënten is of u gevaccineerd bent of niet. Daarmee bedoelen wij helemaal niks. Ik merk dat sommige mensen daar boos door worden. De boosheid die in de maatschappelijke discussie heerst, krijg je dan over je heen. Maar het helpt ons om betere zorg te leveren, als we weten wat je medische conditie is. Ik merk dat de hele maatschappelijke onrust zo het ziekenhuis in wordt gezogen. Dat is jammer, want daar zijn wij niet voor. Wij houden ons niet bezig met de maatschappelijke debatten. Wij zijn bezig om patiënten te redden.”

Hier zie je Gor met Jeroen Pauw in 2020:



‘Vaccineren doe je niet voor de zorg, maar voor jezelf’

Gor merkt als spoedeisende arts veel van de discussie over vaccineren tegen het coronavirus. Hij is luid en duidelijk in Frontberichten: „Dan krijg je te horen: ‘Ben ik dan veel minder als ik niet gevaccineerd ben?’ Nee, natuurlijk niet. Maar ik hoor ook elke keer ‘we doen het voor de zorgmedewerkers’. De zorg kan het niet aan, dus maatregelen. Het lijkt alsof men het voor mij doet. Nou, aan het einde van de dag ga ik naar huis. Je doet het voor je opa of oma die in de wachtkamer blijft zitten, omdat die nergens terecht kan.”

„De maatschappelijke mening is heel hard geworden”, vindt Gor. „Daartussen moeten wij manoeuvreren. We horen ook dat er geen vuurwerk meer mag worden afgestoken omdat de zorg het niet aan kan. Maar jij hebt straks een hand minder, ik doe mijn werk. De gedachte dat we het voor de zorg doen… Nee! Je doet het voor je opa, voor je buurman, voor jezelf.”

De kijkers van Frontberichten zijn weer over Gors optreden en woorden te spreken. Hier zie een kort overzicht.



Wil je Frontberichten terugkijken? Dat kan hier.