Sinterklaas krijgt winters weer op Pakjesavond, de surprise heet sneeuw

Sinterklaas mag zich op Pakjesavond wel goed inpakken. Het weer wordt winters en wat de Goedheiligman wacht is (natte) sneeuw.

Nederland beleeft een natte en koude periode en dat is dit weekend niet anders. Zondag kan daarbij opnieuw winterse neerslag vallen. Er is een kleine kans dat het, net als vorige week zaterdag, lokaal wit kleurt. Dat meldt weerdienst Weeronline vanmorgen.

Vandaag voelt het alsof het vriest

Het weekend wordt voorafgegaan door een waterkoude vrijdag, met later vandaag perioden met regen. In de regen is het slechts 3 graden en met een stevige wind erbij voelt het aan alsof het vriest. In het oosten maken kletsnatte sneeuwvlokken het waterkoude weerplaatje compleet. Wit wordt het daar overigens niet van.



Morgen wordt het tijdelijk minder koud met 5 tot 7 graden. Aangenaam decemberweer levert dat niet op, want het is grijs met op veel plaatsen nevel en mist. Bovendien valt in de middag van tijd tot tijd flink wat regen.

Sinterklaas wacht sneeuwsurprise op Pakjesavond

Pakjesavond staat zondag alweer voor de deur. Alle hulpsinterklazen doen er goed aan om hun warme toga aan te trekken en hun regenmijter op te zetten, tipt Weeronline Sinterklaas alvast. Er staat namelijk koud weer met wat neerslag op het programma. Overdag valt zo nu en dan regen, maar soms en dan vooral in de oostelijke helft van het land valt ook natte sneeuw. Een sneeuwsurprise, net als vorige week zaterdag, sluiten de weerdienst daarbij niet helemaal uit. De maxima komen uit op 4 à 5 graden en ’s avonds is het nog een paar graden kouder. Ook dan kan af en toe neerslag vallen.

December wordt qua weer ‘normaal’

Qua temperatuur verwacht Weeronline overigens een normale decembermaand. „Dat komt doordat december iets kouder dan gebruikelijk start, maar daarna vrij normaal verloopt. Dat betekent begin deze maand maxima van een graad of 6 wat 1 à 2 graden beneden normaal is. De tweede helft van de maand lijkt juist iets zachter te verlopen met veel dagen waarop het 6-8 graden wordt. Af en toe krijgen we ook zeer zachte dagen waarbij de temperatuur in de dubbele cijfers komt, maar deze zijn duidelijk in de minderheid.

