Kijkers smullen van halve finale Perfecte Plaatje, maar balen van vertrek publieksfavoriet

De aflevering van Het Perfecte Plaatje zorgde gisteravond voor wat tumult op Twitter. Publieksfavoriet Juvat Westendorp verliet namelijk vlak voor de reis naar Bonaire het programma. Hij viel af en behaalde net geen positie in de finale. En daar is niet iedereen het mee eens.

Die finalisten zijn Patrick Martens, Georgina Verbaan en Frits Sissing. In de aflevering van gisteravond kregen de laatste vier deelnemers, toen nog inclusief danser en acteur Juvat Westendorp, te horen dat de laatste drie kandidaten op reis mogen. De finale-shoots vinden namelijk plaats op het Caribische Bonaire. Het vertrek van Westendorp kwam voor veel kijkers als een verrassing. Vorige week won hij namelijk nog de foto-opdracht en hij was bij veel Perfecte Plaatje-fans een favoriet.

De kandidaten moeten voor een drieluik-serie hun persoonlijke held fotograferen. Westendorp koos ervoor om een zieke vriendin te portretteren en roerde daarmee mensen thuis op de bank. Uiteindelijk was de fotoserie van de Zaankanter niet genoeg om de finale te behalen en moest hij op de valreep het programma verlaten. Dat terwijl veel kijkers de foto’s van Westendorp prezen en hem als grote favoriet zagen.

Net de herhaling van #hetperfecteplaatje gekeken. Echt super jammer dat Juvat eruit is, maar wel blij dat Patrick door is. Ik vond zijn serie echt ge-wel-dig en hij heeft me in de loop van dit programma echt voor zich gewonnen.

— A R I N K A 💙 (@Arinkaaaah) December 9, 2021