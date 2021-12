Willem Engel verliest zoveelste rechtszaak en moet knip trekken voor Marc Van Ranst

Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft ook een tweede rechtszaak tegen de Belgische viroloog Marc Van Ranst verloren. Eerder trok Engels bij alle andere (corona-)rechtszaken eveneens aan het kortste eind. Nu moet hij ook zijn portemonnee trekken voor een schadevergoeding.

De rechtbank in Mechelen sprak viroloog Van Ranst vanochtend vrij van laster. Willem Engel moet de uitgesproken hoogleraar 4000 euro schadevergoeding betalen.

Willem Engel vs Marc Van Ranst op Twitter

Engel en Van Ranst bestoken elkaar al lange tijd op Twitter, maar de coronascepticus heeft de woordenstrijd naar de rechtszaal verlegd. Hij probeert de viroloog veroordeeld te krijgen voor laster en smaad. Van Ranst zou Engel onder meer opnieuw hebben uitgemaakt voor virusontkenner en dat neemt de tegenstander van coronavaccins en -maatregelen niet.

Volgens Van Ranst is Willem Engel er enkel op uit om aandacht te trekken en hem het leven zuur te maken. De viroloog, die steevast zichzelf verdedigt, is er veel tijd aan kwijt. Die zou hij naar eigen zeggen liever aan belangrijker dingen zou besteden. Engel sleept Van Ranst inderdaad te lichtzinnig voor de rechter, vindt de rechtbank. De Nederlander moet de professor, opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering nu dus ook 4000 euro betalen.



De uitspraak van de correctionele rechtbank draait de rollen volledig om: Willem Engel wordt veroordeeld tot het betalen van €4000 aan Marc Van Ranst wegens tergend en roekeloos geding. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 9, 2021

Van laster en smaad geen sprake

Engel verloor in september al eens een soortgelijke zaak tegen Van Ranst. Omdat de Belg zich ditmaal voor een televisiecamera had uitgesproken en niet in de krant, zag Engel een kans het opnieuw te proberen. De vorige poging liep stuk omdat voor het bestraffen van uitlatingen in de krant de regels in België veel strenger zijn. Maar ook ditmaal is volgens de rechter van laster en smaad geen sprake.

Van Ranst heeft Engel in het gewraakte televisie-interview hooguit beledigd, stelde het Belgische Openbaar Ministerie eerder al.

Handtekeningen tegen Willem Engel

Willem Engel is het boegbeeld van Viruswaarheid, de actiegroep tegen het coronabeleid in ons land. Hij heeft veel aanhangers, maar de sfeer rond Engel draait ook om.

Een aangifte tegen de voorman werd eind november in bijna een week tijd door bijna tienduizend mensen ondertekend. Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom zegt: „Mensen zijn het zat en zijn blij dat ze nu écht iets kunnen doen.” Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk.