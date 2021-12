In Oostenrijk nu al vierde prik aanbevolen voor mensen met hoog besmettingsrisico

Waar in Nederland nog lang niet iedereen een boosterprik heeft gehad, zijn ze in Oostenrijk al een stuk verder. Het land, dat onlangs strenge maatregelen invoerde voor Nederlandse vakantiegangers, adviseert een vierde prik voor mensen met een hoog besmettingsrisico. Dat zijn mensen die vanwege hun werk of persoonlijke situatie veel kans hebben om in aanraking te komen met het virus.

Daaronder vallen bijvoorbeeld zorgmedewerkers die coronapatiënten behandelen. Volgens de raad is er nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor het nut van een vierde prik om dat voor de hele bevolking aan te bevelen.

Oostenrijk raadt vierde prik aan

Iemand zou de vierde prik zes maanden na de derde moeten krijgen, aldus de raad. De boostercampagne is op dit moment in volle gang in Oostenrijk.

Oostenrijk is onlangs uit een lockdown gekomen, toch worden de maatregelen met het oog op de omikronvariant van het coronavirus na de kerst weer aangescherpt. Daaronder vallen ook de eerder genoemde maatregelen voor Nederlandse vakantiegangers. Rond de feestdagen zijn de maatregelen iets versoepeld, zodat ook ongevaccineerden hun naasten kunnen bezoeken.

Frankrijk versnelt boosterprikken

Ook in Frankrijk willen ze haast maken met de boosterprikken. Het ministerie van Volksgezondheid van dat land heeft besloten per direct de ‘wachterperiode’ tussen de tweede en derde prik af te schalen van vijf naar vier maanden. Die wijziging zou oorspronkelijk per 3 januari ingaan, maar is naar voren gehaald nadat de Franse gezondheidsautoriteit HAS, het Franse RIVM, vandaag een nieuw advies uitbracht om de periode net als in Nederland naar drie maanden terug te brengen. De HAS-aanbeveling wordt nu bestudeerd, aldus het ministerie.

Ook dienen jongeren tussen 12 en 17 jaar die tot een risicogroep behoren een boosterprik te krijgen, staat in het advies van de gezondheidsdienst.

Frankrijk kampt met een forse opleving van het coronavirus. Gisteren meldde het land bijna 92.000 besmettingen in 24 uur tijd. Dat was het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

President Emmanuel Macron hoopt met een boostercampagne het tij te keren. Tegen kerst moeten 22 miljoen tot 23 miljoen Fransen hun booster hebben gekregen. Tot aan woensdag hadden 20 miljoen mensen een boosterprik gekregen.