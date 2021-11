Paul de Leeuw naar Londen gereisd voor grote ster in zijn Busje Komt Zo

Paul de Leeuw komt donderdag met een speciale aflevering van zijn nieuwe hit Busje Komt Zo. Hij is in Londen voor zijn zoveelste ontmoeting met een wereldster: Adele.

Na zes jaar wachten is Paul de Leeuw opnieuw naar Londen afgereisd voor een interview met zangeres Adele. De zangeres komt deze maand – ook na lang wachten – met een nieuw album, 30. In oktober verscheen al de single Easy On Me, waar uiteraard heel veel op is gereageerd.

Speciale uitzending met Adele

In een speciale aflevering van Busje komt zo! reist Paul de Leeuw met zijn bijzondere bus op een boot naar Londen. Hij gaat opnieuw praten met de zangeres die hij zo vaak in zijn shows heeft ontvangen. Adele was twaalf jaar geleden al eens te gast in zijn toen zo succesvolle show.

Later sprak hij er eens voor een uitgebreid interview, net als nu in Engeland. Paul de Leeuw: „In de zes jaar dat we elkaar niet hebben gezien, is er zoveel met haar gebeurd dat het spannend is om haar weer te zien. En het ging goed!” Uiteraard is ook live voice-over Hans Kesting van de partij. Het is echter voor de kijker echter nog de vraag of hij Adele ook mag ontmoeten…

Busje komt zo! heel goed ontvangen

Niet alleen Adela mag in de opvallende bus van Paul de Leeuw zitten, ook Metro werd er door de televisieman in ontvangen. Dit voor een interview voorafgaand aan Busje komt zo!, toen De Leeuw nog niet kon overzien dat hij een succes te pakken had. Een succes waarop hij lang had gewacht. Inmiddels kijken meer dan 900.000 mensen naar zijn programma. Voor NPO 1 is dat een normale, prima score. Voor De Leeuw mocht 900.000 echter als ‘prachtig’ klinken. Omdat de cijfers elke week nog stijgen, maar vooral omdat de reacties hartverwarmend zijn.

In Busje komt zo! reist het komische duo Paul de Leeuw / Hans Kesting het hele land door voor ‘de meest bijzondere, emotionele, grappige en creatieve verzoeken’. Maar eerst had de tv-man dus een eigen verzoek: op de thee bij Adele.

De speciale uitzending van Busje komt zo! isdonderdag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.