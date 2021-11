Eerste Harry Potter-film kan zomaar eens een gloednieuwe versie krijgen

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, de eerste film uit de immens populaire franchise, zou zomaar eens een nieuwe versie kunnen krijgen. Ten minste: als het aan regisseur Chris Columbus ligt.

De regisseur, die de film in 2001 uitbracht, heeft namelijk een speciale versie in zijn archief. Waar het verhaal oorspronkelijk twee uur en 32 minuten duurt, heeft Columbus een versie van zo’n drie uur. Bijna een half uur langer dan het origineel dus.

Harry Potter 1, maar dan drie uur lang

Twintig jaar geleden werd Chris Columbus, de man achter onder meer ook Home Alone en Mrs. Doubtfire, door Warner Bros. binnengehaald om Harry Potter and The Sorcerer’s Stone te verfilmen. De man lanceerde een immens populaire franchise en daarmee ook de carrières van Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint. Al deed de man meer dan dat.

Tegenover website The Wrap laat Chris Columbus weten een drie uur durende versie van Harry Potter and the Sorcerer’s Stone te hebben. Toen de interviewer in kwestie zei deze graag te willen zien, liet Columbus weten zelf ook niet te kunnen wachten om hem met de wereld te delen. De speciale versie is in Chicago gebruikt als proefmodel voor de allereerste film. Kinderen die de film zagen vonden het fantastisch, maar de aanwezige ouders vonden de film veel te lang. Hierdoor werd hij naar 152 minuten geknipt.

De scenes die geschrapt zijn lijken voornamelijk de scenes te zijn waarin Peeves, de plaaggeest van Hogwarts, te zien is. In de boeken en de games speelt de geest een grote rol, maar verrassend genoeg heeft het personage de films nooit gehaald. Dit terwijl hij dus wel daadwerkelijk vertolkt is door acteur Rik Mayall.

Hoe realistisch is het?

Het is verrassend dat Warner Bros. de speciale versie van Harry Potter and the Sorcerer’s Stone tot op heden nooit uitgebracht heeft. Door de push van het internet en de uitspraak van Chris Columbus zelf is de kans aanwezig dat we de film daadwerkelijk te zien krijgen.

Drie redenen om de film te laten verschijnen zijn er in ieder geval. Het is voor de studio een manier om nog een keer geld te kunnen verdienen aan één van de grootste film-franchises aller tijden. Fans en Chris Columbus worden er blij van. En ook Warner verdient er geld aan.

