Op bezoek bij Prince Charming Chris: ‘Nog nooit liefde op het eerst gezicht ervaren’

De ‘jacht’ op de prins op het witte paard gaat vandaag los op Videoland. In seizoen 2 van Prince Charming hopen twaalf single mannen deze prins voor zich te winnen. Metro zocht de nieuwe Prince Charming Chris op in een café in hartje Amsterdam.

In dit café Mankind, waar de coronapas netjes wordt gecontroleerd, wacht Chris Berendse (28) in een smetteloos wit overhemd. De geboren Zuid-Limburger – wat in de verste verte niet meer te horen is – woont tegenwoordig in de hoofdstad. Zeer vriendelijke gast, maar zijn tv-naam Prince Charming zou misschien beter Prince Passion kunnen zijn. Zijn levensmotto: ‘You run your life’, wat hij ook letterlijk doet door fanatiek te hardlopen. Sinds 2017 probeert hij elk jaar een marathon te volbrengen. In Amsterdam werkt Chris Berendse ook, bij een groot accountantskantoor en als lifecoach. Afgelopen zomer was dat wel even anders. Ruim drie weken lang speelde zijn leven zich af in een palazzo op Sicilië. Tussen twaalf welwillende mannen.

Tweede Prince Charming met een das

Chris Berendse lost Marvin Wijnans als tweede Prince Charming af, ook al een Limburger. Laatstgenoemde is niet meer samen met zijn keuze uit seizoen 1. Wel kreeg hij een relatie met de andere finalist van toen, Ferdi. De twee hebben inmiddels samen een koophuis bemachtigd. En in de eerste aflevering op Videoland vandaag vertellen zij nog meer nieuws, als zij de single heren in het palazzo van de nodige tips komen voorzien. Wie weet leveren de tips de mannen vaker een das uit de handen van Prince Charming op, waarmee zij doorgaan naar de volgende aflevering. De das is in de vrouwen zoeken man-versie De Bachelor (afgelopen seizoen Tony Junior) overigens een roos.

Ben je Chris of moeten we prins zeggen?

Met prinselijke glimlach: „Mag allebei. Ik reageer inmiddels op beide, maar ik voel me nog steeds meer Chris.”

Wat is de meest gestelde vraag sinds je terug bent?

„Hoe het avontuur was. En dat is een hele moeilijke vraag te beantwoorden zonder iets weg te geven.”

Hoe lang moet je nu nog geheimhouden of je je liefde gevonden hebt?

„Nog ruim tien weken. De laatste woensdag van januari is de reünie-uitzending met de terugblik.”

Is dat moeilijk of heb je je modus daarin wel gevonden?

„De eerste twee weken terug in Nederland dacht ik wel ‘waar ga ik in godsnaam over praten?’. Maar ik houd ontzettend veel van verrassingen en ook om anderen te verrassen. Dat helpt bij het bewust niks willen delen, zelfs niet met de mensen die heel dicht bij me staan. Ik vind het juist heel leuk als zij elke week gaan meeleven met mij in het programma.”

Chris op het puntje van z’n stoel

De trailer belooft een heftig seizoen.

„Ja, die heb ik natuurlijk zelf ook gezien. Als prins ben je niet overal zelf bij, want ik slaap niet in het palazzo bij al die mannen. Ze zeggen vooral heel veel waar ik niet bij ben. Bij de trailer zat ik dus op het puntje van mijn stoel en dacht ‘wat is er allemaal gebeurd?’. Ik heb geen idee, dus kijken wordt voor mij ook spannend.”

Vind je het lastig om te zien dat mensen over jou praten?

„Ik ben er doorgaans niet zo’n fan van dat mensen over anderen praten achter elkaars rug om, maar in Prince Charming hoort het er gewoon bij. Erg benieuwd ben ik natuurlijk wel en ik hoop maar dat het positief is. In de trailer hoor je termen als ‘vuile secreet’ roepen… al weet ik niet of dat over mij gaat. Als ik goed keek denk ik trouwens van niet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe word je eigenlijk Prince Charming?

„Dat vraag ik me ook nog steeds af, hahaha. In mijn geval werd ik gevraagd, maar je kon je ook aanmelden. Tijdens mijn screening wist ik niet of ik dat deed voor de prins of als kandidaat. Maar toen ik gevraagd werd, ging ik er open in – dat doe ik altijd – en rustig onderzoeken wat het allemaal inhoudt. Ik houd van uitdagingen en avonturen en dat soort dingen komen dan zomaar op mijn pad. Doe ik er goed aan, wil ik dit wel, ben ik er klaar voor, wat zal men er wel niet van vinden, dat soort vragen kwamen er in me op. Wat ik echter geleerd heb, is dat je altijd naar je gevoel moet luisteren. Ik zag wel een aantal ‘nees’, hoor, om het niet te doen, maar diep van binnen was ik hartstikke nieuwsgierig. De conclusie was daarom: ja, ik wil dit. Lijkt me superleuk.”

Toen je eenmaal Prince Charming was, heb je toen nog vaak gedacht: ik ben gek?

„Ik ben wel een paar keer wakker geworden met de gedachte ‘oh God, wat gaat er op me afkomen?’. Dat heb ik nu nog steeds weleens trouwens. Want tja, wat gaat Nederland ervan vinden? En vooral, wat gaat men van mij vinden? Hoge bomen vangen veel wind is niet voor niets een bekende uitdrukking. Bovenal vind ik het iets moois, hoor. Uit je comfortzone stappen hoort wat mij betreft bij het leven. Als je dat niet doet, dan is je wereldje volgens mij heel klein.”

Het liefdesleven van prins Chris

Hoe stond je qua relaties de laatste tijd in het leven?

„Ik heb één serieuze lange relatie achter de rug. Een mooie relatie die uiteindelijk helaas niet bleek te werken. Ik heb er lessen van geleerd, zowel tijdens de relatie als de periode daarna. Die heb ik naar Prince Charming kunnen meenemen.”

Was er voor het begon een type waar jij als een blok voor kunt vallen?

„Nee, ik had nog nooit liefde op het eerste gezicht ervaren. Daarmee zeg ik niet dat ik er niet in geloof, maar ik ben er volgens mij het type niet voor. Ik merk vaak dat de energie die iemand uitstraalt en hoe hij daadwerkelijk is, vele malen belangrijker zijn dan de eerste indruk. Bij de eerste indruk kan ik iemand heel erg aantrekkelijk vinden, maar heb ik me er na één kort gesprekje volledig op verkeken.”

De uitdaging en het mooie van Prince Charming

Hoe was het dan op de eerste dag, als je opeens twaalf onbekende mannen voor je ziet?

„Veel indrukken en heel onwerkelijk. Ik was nog helemaal niet bezig om iets van hen te vinden. Beoordelen ben ik sowieso zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Ik wilde blijven openstaan voor ervaringen en wat er allemaal gebeurt. Zo voorkwam ik een tunnelvisie. Meteen voor een uiterlijk gaan op dag één, moet je natuurlijk voorkomen. Als je gelooft dat alles op uiterlijk gebaseerd is, dan kun je dat snel zien. Maar het was juist de uitdaging en het mooie aan dit programma om dat zoveel mogelijk te voorkomen.”

Had je vooraf afknappers in je hoofd die je normaal gesproken ook hebt?

„Ik vind het heel onaantrekkelijk als iemand negatief in het leven staat en klaagt. Iemand die geen zeggenschap heeft over dingen die je kunt beïnvloeden. Maar ook iemand die klaagt over dingen waar je geen invloed op hebt. Dan denk ik ‘ja, dat gaat je niet helpen’. En mensen die een beetje lui zijn of een laag energieniveau hebben, kan ik lastig vinden. Helemaal als ze niets doen om het te verbeteren. Iemand die achter het stuur van zijn eigen leven zit en de regie heeft, vind ik veel aantrekkelijker.”

Hoe was het om in Hoensbroek, gezien je geaardheid, op te groeien, of speelde dat toen nog niet?

„Dat speelde toen zeker, maar daar wonen had niet de grootste impact op waar ik doorheen ging. Je moet waar dan ook door je eigen proces heen van onderzoeken, ervaren en doorhebben dat je anders bent dan de meesten. Op het moment van uit de kast komen, had ik weinig mensen om me heen die hetzelfde zijn. Ik was één van de eersten voor mijn ouders, één van de eersten voor vrienden en familie die op mannen viel. Dat was best lastig en niet makkelijk, allesbehalve. Maar op het moment dat het eruit was, viel er een last van mijn schouders af en heeft iedereen goed gereageerd.”

De prins doorgrondt menselijk gedrag

In het dagelijks leven ben je ‘HR Development Adviseur die bezig is met cultuur en gedrag’. Hielp het dat jij goed bent in het lezen van gedrag?

„Zeker, persoonlijke ontwikkeling vind ik heel leuk. Ik ben nu ook bezig met een master gedrag & organisatiepsychologie. Persoonlijkheid en persoonlijkheidstesten zijn daar onderdelen van. Natuurlijk heeft me dat in Prince Charming geholpen. Omdat ik altijd met mensen werk, heb ik in mijn leven mensenkennis opgebouwd. Ik maak gemakkelijk contact en het zit in mijn natuur om anderen een beetje te doorgronden. Ik wil iemand begrijpen en kijk altijd wat ik zie aan iemands lichaamstaal.”

Je vindt sport belangrijk. Moet je partner dat ook belangrijk vinden?

„Eerder dat die persoon begrijpt dat sport belangrijk voor me is en dat daar geen discussies over ontstaan en hij liever samen op de bank wil zitten. Dat hij zegt ‘volgens mij moet je even gaan sporten, volgens mij doet dat je goed’. Zelf vind ik het belangrijk dat mijn partner werkt aan lekker in z’n vel zitten en energiek is. Ik geloof dat sport daarbij een belangrijke factor is. Niet dat iemand van mij zes keer per week in de sportschool moet zitten hoor, allesbehalve.”

Heb je de vorige Prince Charming gevolgd?

„Deels, maar ik keek vooral Prince Charming Germany vorig jaar (het programma draait ook nog in Amerika en Polen, red.). Uiteraard heb ik het seizoen met Marvin de afgelopen maanden teruggekeken als voorbereiding.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tips voor zijn eigen Prince Charming-zoektocht

Heb je van het kijken dingen opgepikt voor je eigen avontuur?

„Ik heb goed gelet op gesprekken en vragen die zijn gesteld, daar zaten een aantal goeie bij. Verder is het gewoon fijn om te weten waar je aan begint. Ik heb er niet per se grote lessen uit gehaald, maar meer een over all-stukje.”

Het is meer al doende leert men tijdens Prince Charming zelf?

„Natuurlijk. Ik ben er zo open mogelijk in gegaan. Het kijken van het eerste seizoen was vooral om een beetje een beeld te hebben.”

Wat voor gave dingen heb je allemaal mogen doen. Als je Tony Junior in De Bachelor zag dit jaar…

„Hele gave dingen. Maar sorry, ik mag daar niets over zeggen. Laat ik het er op houden dat het niet alleen uit eten-dates zijn geweest.”

Daten met Chris

Hoe ben je qua zoeken naar een date eigenlijk? Ben je het persoonlijk contact-type in het café of zit je te swipen op de bank?

„De afgelopen periode is het wat dat betreft door corona een beetje gek geweest hè? Swipen is best leuk, maar je krijgt toch een informatie-overkill nadat je zeshonderd gezichten voorbij hebt zien komen. Als je dan met een paar van hen een gesprekje hebt, is de stap om op date te gaan best groot. Als je iemand tegen het lijf loopt, weet je direct hoe iemand echt is. En hoe de omgang is. Toen we weer naar buiten mochten was het een stuk gemakkelijker om iemand tegen te komen waarvan ik kon denken ‘oh, jij bent echt een leuk mens’. Laten we een drankje gaan doen.”

Hoe heb je Prince Charming uiteindelijk beleefd? Was het misschien heftiger dan je vooraf dacht?

„Ik heb het juist heel erg leuk gehad, eerlijk gezegd. Veel leuker dan ik vooraf had verwacht. Dan heb ik het over de hele setting van deelnemers en crew. Die laatste groep zie je natuurlijk helemaal niet als je kijkt, maar die crew was superleuk. Bij hen bracht ik de hele dag door en we zijn echt vrienden geworden. Met hen kon ik ook mijn gedachtes delen. Dat was fijn, want eenzaamheid ligt in Prince Charming best op de loer. Dan ben je net bij de mannen geweest en dan moet je weer weg. Zit je daar in Italië.”

‘Instagram is als de liefde’

Je hebt 55.500 volgers op Instagram. Heb je die grote schare gekregen nadat bekend werd dat Chris Berendse de nieuwe Prince Charming is?

„Mooi getal hè! Nee, toen is het niet ontploft. Wie weet komt dat nu. Ik had de meeste volgers eerlijk gezegd al. Ik ben regelmatig actief op Instagram en heb weleens onderzocht waarom mensen mij volgen. Soms krijg ik dan te horen ‘ik vind je gewoon knap’. Daarom zijn ze begonnen met volgen in elk geval. Daarna zagen ze dat ik leuke content maak met positieve energie en dat ik luchtig in het leven sta. Als ze dan zeggen dat ze door me geïnspireerd worden, vind ik dat een mooi compliment. Eigenlijk is dat ook bij de liefde. Eerst ga je in op een stukje gevoel en hoe iemand er uitziet. Maar de uiteindelijke reden waarom je bij elkaar blijft, ligt dieper. Volgens mij kan ik hier concluderen dat Instagram blijkbaar hetzelfde is als de liefde, haha.”

Elke woensdag verschijnt er op Videoland een nieuwe aflevering van Prince Charming (vandaag zijn het er twee). Je vindt ze hier.