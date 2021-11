Deze onthullingen doet Adele in interview met Oprah Winfrey

Voor het eerst in vier jaar verschijnt Adele weer op het podium. Bij het intieme comeback concert in de Griffith Observatory in Los Angeles zien we bekende koppen voorbij komen. Op de A-list staan onder andere Leonardo DiCaprio, Lizzo, Drake, Selena Gomez en James Corden. Maar de meest bijzondere gast? Dat is voor Adele toch wel Angelo, haar 9-jarige zoon, die zijn moeder voor het eerst ziet optreden. Tijdens Adele: One Night Only zien we ook het interview tussen Adele en Oprah Winfrey.

Maar liefst 10 miljoen mensen zagen het concert in de vorm van de televisiespecial. Dat de 30-jarige zangeres na haar eerste nummer onthult dat ze het bijna in haar broek doet van de zenuwen, nemen we haar dan ook niet kwalijk. In Nederland keken ruim 800.000 mensen naar de special. Binnenkort verschijnt de zangeres ook in Busje Komt Zo van Paul de Leeuw.



Luister vanavond naar het eerste concert van Adele sinds juni 2017, opgenomen op 25 oktober 2021 in het Los Angeles Griffith Park Observatory. Je kunt genieten van bekende, maar ook nieuwe nummers van de Britse zangeres. Naast de muziek gaat Oprah Winfrey met Adele in gesprek. 🎶 pic.twitter.com/ymQFHw5EE8 — Omroep NTR (@omroepntr) November 23, 2021

Onthullingen van Adele in interview met Oprah

De televisiespecial bevat een gearrangeerd huwelijksaanzoek, nieuwe nummers én een persoonlijk interview met Oprah Winfrey. In het gesprek onthult Adele dat ze een lange tijd ongelukkig door het leven ging. „Ik had regelmatig last van paniekaanvallen”, vertelt de zangeres. „Ze waren zo erg dat ik geen controle meer had over mijn lichaam. Niks is erger dan wat ik de afgelopen jaren achter gesloten deuren heb meegemaakt. Muziek heeft me geholpen en ik wil hetzelfde doen voor mensen die zich alleen voelen in hun emoties.”

In het nieuwe album 30 zingt Adele andere over haar scheiding. „Ik heb mezelf altijd beloofd dat ik bij mijn gezin zou blijven. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Dat was een enorme klap, want ik neem het huwelijk erg serieus. Ik schaam me ervoor dat het me niet is gelukt. Simon heeft mijn leven gered, hij kwam op het goede moment binnenlopen. Zonder hem had ik makkelijke een verkeerde weg kunnen inslaan. Hij en Angelo zijn altijd een godsgeschenk voor me geweest.”

Dat de zangeres en haar ex uit elkaar zijn gegaan, wil niet zeggen dat ze geen contact meer met elkaar. hebben. „We zijn nog steeds bevriend”, vertelt ze. „En we wonen bij elkaar in de straat. Ik vertrouw hem nog steeds voor de volle 100 procent. Hij is de meest stabiele persoon die ik ken.”



One of my favourite moments from the Adele x Oprah interview. Adele catches herself in a moment and calls out Oprah for doing that thing only Oprah can do, that makes people connect with their emotions or cry in her interviews. Fantastic 😂 pic.twitter.com/514ln1j5ng — Thebe (@Mr_Montse) November 22, 2021

Adele: ‘Viel 45 kilo af in twee jaar’

Ook het gewicht van Adele, waar veel commentaar op is gekomen vanuit haar fans, werd besproken tijdens het interview. In twee jaar tijd verloor de zangeres 45 kilo. Toch was het nooit haar bedoeling om af te vallen, blijkt nu. „Ik wilde iets doen om de controle terug te krijgen over mijn lichaam. Dus stopte ik met drinken en begon ik met sporten. Iedere ochtend om 9 uur begin ik en om 13.00 uur maak ik een wandeling. Dit zijn de vaste momenten die me terug op de been hebben geholpen. Het geeft me focus. Afvallen is nooit het doel geweest.”

Dat haar volgers zich beledigd voelen en denken dat haar identiteit veranderd is na het gewichtsverlies, vindt de zangeres onzin. „Ik was destijds body positive en dat ben ik nu nog steeds. Voor anderen zal ik toch altijd te dik of te dun blijven. Ik voel me niet verantwoordelijk voor het zelfbeeld van een ander.”

Het nieuwe album van Adele is nog geen week uit, maar gaat nu al in de boeken als het best verkochte album van het jaar. Haar vorige albums, 21 en 25, braken ook diverse records. Haar nieuwe nummers zijn de beluisteren op Spotify, zónder de bekende shuffle knop. Die haalde de streamingdienst op verzoek van de zangeres eruit.

Wil je Adele: One Night Only terugkijken? Dat kan hier.