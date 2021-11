Adele in tranen na hereniging met docent die haar leven veranderde

Adele heeft een nieuw album en dat betekent dat we de komende tijd heel veel van de zangeres gaan zien. Ze maakte onder andere een speciale uitzending met ITV. Daarin wordt ze even heel emotioneel als er een bijzondere gast blijkt te zijn.

Tijdens de special leidt actrice Emma Thompson de kijkers en de iconische zangeres flink af. Ze wil weten of er iemand in het leven van Adele is geweest die haar heeft geïnspireerd.

Docent Engels inspireerde Adele

Ja, zo blijkt. Adele vertelt over haar oude docente Engels. Ze vertelt over haar tijd op Chesnut Grove, haar basisschool in Zuid-Londen. „Miss McDonald. Ze ging weg toen ik in groep acht zat. Ik heb slechts een jaar les van haar gehad, maar door haar ben ik echt van literatuur gaan houden”, vertelt ze zangeres.

De liefde voor literatuur en de Engelse taal die miss McDonald haar bij heeft gebracht, zijn onderdeel van haar succes. „Ik ben altijd al geobsedeerd geweest met de taal en nou ja, nu schrijf ik songteksten.” Miss McDonalds was volgens Adele „so bloody cool” en ze keek altijd uit naar de Engelse lessen.

Actrice Emma kijkt Adele vervolgens aan en zegt: „Grappig dat je het noemt, want…” Daarop vraagt Adele of haar oude juf aanwezig is. „Ze is hier inderdaad”, antwoordt Emma. Adele breekt in tranen uit als de docente het podium op komt en ze even met elkaar kunnen bijpraten.

Alan Carr zingt Adele

De prachtig opgemaakte Adele doet haar best om tussen de tranen en het gesprek door haar make up niet uit te laten lopen. Dat gaat niet helemaal, waarop ze vraagt of iemand haar make up wil bijwerken. „Vijf minuutjes”, zegt ze. Ze roept vervolgens presentator en komiek Alan Carr om de boel even over te nemen. „Kom, vijf minuutjes.”

Daarna wordt Alan – niet het grootste zangtalent – nog even voor het blok gezet. „Zing een liedje voor ons! Speel Make You Feel My Love en zorg dat Alan gaat zingen.” Tot zijn grote spijt moet hij nog wel even een mopje zingen.



