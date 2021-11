Frontvrouw van jaren 90 band K’s Choice werd frontman en hij vertelt erover bij Jinek

Als je in de jaren 90 de hitlijsten luisterde, moet de band K’s Choice je bekend zijn. Destijds was frontvrouw Sara Bettens het gezicht van de Belgische band. Nu bij Jinek vertelt Sara, die nu Sam heet, over zijn transitie als transgender.

Wereldwijd werden de nummers van K’s Choice meegezongen, waaronder hun bekendste hit Not an Addict. Drie jaar geleden begon voor Sara de transitie naar Sam. Hij maakte er het liedje Body over en laat als transman zijn lichaam aan de wereld zien.

Frontvrouw K’s Choice werd frontman

„Als ik zo’n sixpack had, zou ik die ook laten zien”, grapt presentatrice Eva Jinek. Met het liedje probeert Bettens de onzekerheid rondom het onderwerp ‘transgender zijn’ een beetje weg te nemen. „Mensen blijven het raar en vreemd vinden.” Jinek belicht dat de zanger zijn transitie niet in anonimiteit kon doen, omdat hij wereldwijd bekend is. „Je hebt geweten dat je dit ging doen, toen de hele wereld naar je keek.”

Maar volgens de muzikant is het ook een bevoorrechte positie. Omdat hij het voor „andere transgender mannen en vrouwen iets makkelijker maakt.” Jinek reageert daarop: „Hoe vaker je het ziet, hoe normaler het wordt.” Wat Bettens beaamt.



Transgender man

De zanger vertelt dat hij nu op 49-jarige leeftijd wat ijdeler is. Hij legt uit dat hij nooit een jongen van 25 met een jong lichaam heeft kunnen zijn. „Ik heb mezelf de vrijheid gegeven om ijdel te mogen zijn. Het is een soort rouwproces. Ik laat mezelf toe om echt man te zijn, spieren te kweken en te sporten.”

Bettens vertelt over zijn operatie en het weghalen van zijn borsten. „Het was niet eens een heel emotioneel moment. Omdat het zo normaal leek.” De zanger legt uit dat hij als jong meisje hoopte dat hij nooit borsten kreeg. Hij verdrong op jonge leeftijd zijn verlangen om een jongen te zijn. „Maar als ik op twaalfjarige leeftijd had geweten dat transgender mannen en vrouwen bestaan. En dat er operaties zijn en dat je geboren kunt zijn in een verkeerd lichaam. Ik heb nooit geweten dat het er was.”

Sam Bettens over transitie bij Jinek

Drie jaar geleden ging Bettens in transitie, twee jaar geleden kwam dat naar buiten. Bettens legt uit dat hij zijn keuze soms als egoïstisch beschouwde, want hij had al een mooi leven. „Ik was niet suïcidaal of depressief. Maar je hoeft niet aan de rand van een brug te staan om te mogen zijn wie je bent.”

De muzikant heeft een vrouw en kinderen. Hij legt uit dat de transitie al jaren speelde, in zijn keuzes voor zijn uiterlijk en houding. Volgens Bettens heeft zijn vrouw, die zich identificeert als lesbisch, zich daar ook aan moeten overgeven. Ze heeft zich volgens hem wel even afgevraagd of ze zich aangetrokken zou blijven voelen tot iemand die er mannelijker ging uitzien. „Dat blijkt uiteindelijk geen probleem te zijn.”

