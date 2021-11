Meer internationale studenten, maar ook een woningtekort: ‘Wij willen gewoon een Nederlands huis’

Dit jaar staat een recordaantal van 340.700 bachelor- en masterstudenten ingeschreven in Nederland. Dat is een groei van maar liefst 4 procent ten opzichte van vorig collegejaar, meldt Vereniging van Universiteiten (VSNU). Deze toename komt voor een belangrijk deel door de toestroom van internationale studenten. Deze toename, samen met de woningtekorten, vormt geen fijn toekomstperspectief voor studenten in Nederland.

Metro sprak met Delftse student Dirk (22) en Ellen de Jong, exchange-coördinator aan de universiteit van Wageningen, over het probleem.

‘Wij willen gewoon een lekker Nederlands huis’

Dat er een woningtekort is in Nederland, is een feit. Ook onder (internationale) studenten is het woningtekort enorm. Voor internationale studenten is het nog lastiger om een thuis te vinden door de term ‘no internationals’. Als je in een Facebookgroep zit waarin kamers worden aangeboden, heb je zeker weleens de term ‘no internationals’ boven een kameradvertentie gezien. Deze term betekent dat het huis geen internationale studenten wil. Alleen studenten die permanent in Nederland wonen, zijn welkom.

Dirk (22) woont met vier anderen in een huis in Delft. Hij vertelt waarom ook zijn huis boven een kameradvertentie ‘no internationals’ zet. Dirk: „Wij willen gewoon een lekker Nederlands huis. Je praat toch net wat minder makkelijk in het Engels. Vooral als je flauwe grappen maakt, dan moet je die helemaal gaan uitleggen.” Ook geeft Dirk aan dat internationale studenten vaak heel serieus zijn met hun studie. „Wij zijn ook een serieus huis, maar drinken wel af en toe een biertje.”

Volgens Dirk is het woningtekort onder studenten, en met name onder internationale studenten, „super vervelend”. „Het is gewoon super druk voor alle studenten op dit moment.” Dirk vindt dat het ook bij de universiteit en de gemeente ligt om dit probleem op te lossen. „Vooral omdat de internationale studenten in een vreemd land komen. Ze kunnen dus wel wat hulp gebruiken.”

‘Internationale studenten zoeken hard en lang naar kamers’

De Jong: „Internationale studenten zoeken hard en lang naar kamers.” En als dat niet lukt, kiezen studenten er vaak voor om een tijd in een hotel, short stay woning of bij iemand thuis te verblijven. Deze opties zijn „superduur” en ook nog eens tijdelijk. Bovendien geeft Ellen aan dat het bij de meeste studenten uiteindelijk wel lukt. „Een enkeling lukt het helemaal niet en het is ook weleens gebeurt dat iemand weer naar huis is gegaan. Maar de studenten die op tijd beginnen, vinden meestal wel wat”, aldus Ellen de Jong.

In het verleden heeft de universiteit van Wageningen weleens een actie opgezet. In dit initiatief werden uitgaande en inkomende studenten aan elkaar gekoppeld. Het initiatief ging alleen „helemaal niet goed”. Er gingen allerlei praktische zaken fout. „Uiteindelijk hebben we twee studenten succesvol kunnen plaatsen. Dat is alle tijd en moeite natuurlijk niet waard”, aldus de exchange-coördinator. Maar een oplossing voor het probleem? Dat is erg lastig. „Het is gewoon een landelijk probleem. Als jij een oplossing hebt, hoor ik het graag”, zegt ze lachend.

Kwaliteit van onderwijs

De grote toestroom van studenten heeft niet alleen invloed op de woningtekorten, maar ook op de kwaliteit van het onderwijs. De rijksbijdrage per student gaat namelijk niet gelijk met de groei. „Integendeel, het krimpt zelfs. Sinds 2000 is het aantal studenten verdubbeld, maar de rijksbijdrage per student is met 25 procent gedaald en blijft ook met deze groei dalen”, aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.