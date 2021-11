Emotioneel moment met dementerende vrouw in Busje komt zo: ‘Mijn dochter’

Gisteravond was het nieuwe programma van Paul de Leeuw, Busje komt zo, te zien op NPO 1. In het programma gaat Paul de Leeuw in een touringbus het hele land door: van Zeeland tot Groningen en van Limburg tot Volendam. Paul bezoekt kijkers met een bijzonder verhaal die een brief (of mail) hebben ingestuurd.

Het programma werd uitgezonden op NPO1 om 21.30 uur en had 677.000 kijkers. Kijkers zijn op Twitter overwegend positief over de eerste aflevering. Zo zeggen ze ‘heel erg te hebben gelachen’, en noemen ze het een ‘verfrissend vrolijk programma in deze donkere tijden’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Hé dat is Paul de Lu, ik wil dood’

De eerste halte waar Paul stopt is in een verzorgingshuis in Eindhoven. Paul heeft een brief gekregen van Mirjam, de dochter van een dementerende vrouw. De dochter geeft aan dat de moeder haar niet meer herkent. Maar „ze zag jou op tv en toe zegt ze ineens, ‘hé dat is Paul de Lu’ en daarna zei ze ‘ik wil dood’. Dus ik zeg, mam, doe eens niet zo ongezellig.”

Wat dementie wel niet met een persoon kan doen. Moeder en dochter zijn het eens dat het liedje Steen op de begrafenis moet worden afgespeeld. Hierna volgt een emotioneel moment waarop Paul Steen zingt. De moeder kent sommige stukjes van de tekst en zegt daarna „mijn dochter” tegen Mirjam. „Dat is héél lang geleden”, zeg Mirjam. Bij kijkers raakte dit emotionele moment een gevoelige snaar. Want een dementerende moeder die haar dochter opeens herkent, dat is toch op z’n minst bijzonder.

Busje komt zo

Paul de Leeuw zei eerder tegen Metro deze week dat de kleine ploeg zorgt voor een „intieme sfeer”. Als kijker voelt het programma echt alsof je er gewoon bij loopt. De voice over van het programma is Hans Kesting. Hij loopt overal bij en doet live de voice-over. Dit zorgt voor een, volgens kijkers, ‘hilarische’ wisselwerking op vele momenten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In het programma zie je ook regelmatig fragmenten van jaren geleden. Zo zie je dat Paul ‘moedermelk’ drinkt en vele andere fragmenten waar Paul mensen beledigt. Paul de Leeuw: „Vroeger konden dat soort dingen, nu zou ik het niet meer doen”.

Ook vertelde hij over een opvallend moment: „In aflevering 3 word ik uitgedaagd om te overnachten in een naturistencamping. Door de jaren heen heb ik zo vaak in mijn blote kont gestaan, dus je zou kunnen denken: maak je niet druk. Maar ik ben nu twintig à dertig jaar ouder dan tijdens die opnames, dus dat is wel heel uitdagend.”

Reacties op Twitter

Wat ook opvalt, naast de vele positieve reacties, is dat veel mensen denken dat BNNVARA een ‘trollenleger’ heeft ingezet om het programma te bejubelen.

Een greep uit de reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk, weer eens een avond kunnen lachen met de tv.

Wat een leuk programma #Busjekomtzo #Pauldeleeuw en Kesting en ook Simon vond ik grappig in zijn gaston rol.

Kijk al uit naar de volgende. — Frank de Mink (@FrankdeMink1) November 4, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@bnnvara #busjekomtzo @pauldeleeuw1962 gefeliciteerd! Ik denk dat je eindelijk weer een mooi format te pakken hebt! — Rond (@rauzervierkant) November 4, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijken jullie nou eens mee. Heeft @BNNVARA trollen ingezet om #busjekomtzo te bejubelen? Teksten lijken allemaal op elkaar en zijn gewoon te ‘keurig’ — Mies (@MiesBee) November 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zou het programma echt een ‘trollenleger’ hebben ingezet?

Heb je de eerste aflevering nog niet gezien? Je kunt die hier terugkijken. Aflevering 2 is volgende week donderdag te zien op NPO1 om 21.25 uur.