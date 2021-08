Discussie over Irak en Dick Advocaat in De Oranjezomer: Johan Derksen vs Sinan Can

Dick Advocaat die bondscoach wordt van Irak? Daar vinden ze in talkshow De Oranjezomer iets van. Al twee avonden achter elkaar.

Dick Advocaat stelt zijn voetbalpensioen nog even uit, werd zaterdag duidelijk. 73 jaar is de Hagenaar inmiddels. Na zijn afscheid bij Feyenoord gaat Advocaat aan de slag als bondscoach van Irak. Hij moet de nationale ploeg naar het eindtoernooi om de wereldtitel in 2022 in Qatar leiden. De situatie in Irak is koren op de molen van Johan Derksen en René van der Gijp in De Oranjezomer.

‘Van die Dick Advocaat begrijp ik he-le-maal niets’

Als voetbalcoach trok Advocaat de hele wereld al over. Hij trainde tal van clubs, maar was ook bondscoach van Oranje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. Nu voegt hij Irak aan de lange rij toe. „Ik snap daar helemaal niets van”, zei vaste man van De Oranjezomer René van der Gijp zaterdag al. „He-le-maal niets. Dickie is 73. Heeft een huis, een vrouw en een boot. Wat moet je nog meer? Die boot kan hij niet aanleggen, omdat hij met zijn korte armpjes niet bij de kant kan, maar toch.”

De Oranjezomer moet het vanaf nu overigens doen zonder gespreksleider Wilfred Genee. Hij is op vakantie gegaan en wordt vervangen door Hélène Hendriks. Het programma wordt inmiddels beter bekeken dan de talkshow-concurrenten Op1 en Humberto. Gisteravond zagen 891.000 kijkers dat onderzoeksjournalist en tv-maker Sinan Can was gevraagd om de situatie in Irak te duiden. Die 891.000 betekende een record sinds de start begin juni. Een verhitte discussie werd het overigens niet. Can staat bekend als een rustig spreker, maar de meningen waren wel behoorlijk verdeeld.

Sinan Can aangenaam verrast over Dick Advocaat

Sinan Can maakte twee programma’s over de opkomst en ondergang van IS. Hij heeft Irak regelmatig bezocht. De keuze van Dick Advocaat vond Can in eerste instantie verrassend: „Aan het einde van het seizoen liep hij bij Feyenoord huilend het veld af. Ik dacht okay, hij stopt voorgoed. Vervolgens zie ik hem naast de president van de Iraakse voetbalbond een contract tekenen.”

Maar, zo gaf hij in De Oranjezomer meteen toe, hij was ook aangenaam verrast. Can: „Irak is een land met veel onrust, oorlog en conflicten, al jarenlang. Voetbal is overal een populaire sport, maar in Irak heel erg. Dat zag je terug in 2007 toen zij de Asia Cup wonnen. Wat dat allemaal losmaakte in dat land… Er was toen ontzettend veel geweld, veel aanslagen. Na de winst was er even drie dagen geen gedoe. Iedereen was aan het feesten en dacht ‘we leggen even de wapens neer, we gaan dit met elkaar vieren’. Ik vind het wel mooi dat zo’n ervaren voetbalman zijn kennis wil overbrengen in zo’n land. Hopelijk brengt het ontzettend veel vreugde met zich mee. Irak heeft één keer meegedaan aan een WK, in 1986. Ik hoop dat ze er in Qatar ook bij zijn.”



Ander geluid Johan Derksen in De Oranjezomer

„Dat is een ander geluid”, zegt Hélène Hendriks. „Gisteravond hadden we het nog over de mensenrechten.” Dat is juist het punt van Johan Derksen, die bij dit soort onderwerpen altijd Amnesty International op Google intypt. Daar zag hij onder meer dat in 2016 643 mannen en jongens zijn ontvoerd. Tot op de dag van vandaag zijn ze nooit meer teruggevonden. „Dan zie je zó’n lijst met allemaal vreselijke dingen die er in Irak gebeurd zijn. Het land is in staat van oorlog. Ik zou onder deze omstandigheden niet een boegbeeld willen zijn voor het land Irak. Je vertegenwoordigt toch een land waar de meest vreselijke dingen gebeuren.”



„Ik begrijp best dat voetbal verbindt, dat heb je bij Oranje ook als er wordt gescoord”, ging Johan Derksen – die momenteel wordt beveiligd – in De Oranjezomer verder met zijn betoog. „Als de straten versierd zijn lopen de homo’s en de mensen van de Centrum Partij samen de polonaise. Dan zijn we allemaal één volk, dat is een feit. Maar als je leest hoe de situatie op dit moment in Irak is, zou ik daar onder geen enkele voorwaarde een functie willen hebben waarbij je ook nog eens een boegbeeld van het land bent.”

Dick Advocaat vs Bert van Marwijk

Johan Derksen dook met die Centrum Partij overigens even flink de geschiedenis in. Voor de jongere lezer: dit was een Nederlandse extreemrechtse nationalistische politieke partij. Onder leiding van Hans Janmaat behaalde de Centrum Partij in 1982 één zetel in de Tweede Kamer. En die Dick Advocaat en Irak? Daar zijn ze in De Oranjezomer of het nieuwe seizoen van Veronica Inside voorlopig nog niet over uitgepraat. Daar weet Bert van Marwijk alles van. Hij was lang bondscoach van Saoedi-Arabië en nu van de Verenigde Arabische Emiraten.

Over die Emiraten gesproken: op weg naar het WK 2022 in Qatar is het land met Bert van Marwijk één van de tegenstanders van Dick Advocaat en Irak.