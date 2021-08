De Slimste Mens-kijkers ergeren zich aan tactisch tijdrekken in finale

De Slimste Mens-kijkers zijn het spuugzat. De tactiek van deelnemers om tijd te rekken tijdens een finale ergert ze mateloos. Op Twitter pleiten veel kijkers voor een verbod op tijdrekken. Volkskrant-columnist Loes Reijmer rekte namelijk 39 seconden en won daarmee.

Het programma De Slimste Mens op NPO2 trekt iedere doordeweekse avond bijzonder veel kijkers. Wat zeggen we, het is een heus kijkcijferkanon dat steeds wordt gebombardeerd tot kijkcijferwinnaar. Gisteren keken ruim 1,5 miljoen mensen naar het programma.

Finaleweek bij De Slimste Mens

Gisteravond gingen VVD’er Zohair el Yassini, actrice Renée Fokker en Volkskrant-columnist Loes Reijmer de strijd met elkaar aan in de finaleweek. Aankomende vrijdag wordt de allerslimste mens van dit seizoen bekend. Dat is de achttiende Slimste Mens van Nederland. De beste spelers van de afgelopen afleveringen keren daarvoor terug.

El Yassini wordt uiteindelijk de ‘slimste van de dag’ en dat betekent dat Fokker en Reijmer met elkaar in de finale belanden. Reijmer is de nummer vier uit het klassement. Fokker staat vooral bekend om haar succesvolle en onverwachte finale-acties. Reijmer heeft 284 seconden en de actrice 136. Voor De Slimste Mens-kijker is wel bekend dat de seconden essentieel zijn in de finaleronde en dienen als klok. Ieder goed antwoord zorgt ervoor dat er bij de tegenstander ‘seconden’ afgaan. De persoon met de laagste score begint steeds bij een nieuwe vraag.



Yes!! Het is gelukt: de finale week van De Slimste Mens bereikt! Ben zo ongelooflijk blij dat ik wel een dansje kan doen! 😉 Samen met Renée Fokker en Najib Amhali gaan we er een geweldige uitzending van maken. Kijken, vanavond NPO 2 om 20:40!#deslimstemens pic.twitter.com/cp5of2NVWf — Zohair el Yassini (@ZelYassini) August 23, 2021

Tactisch tijdrekken ergert kijkers

Vanwege haar lagere score begint Fokker en beantwoordt ze in rap tempo een aantal goede antwoorden waardoor de score van Reijmer daalt. Bij een vraag over Tony Blair kiest Reijmer er dan ook voor om ‘tactisch te spelen’, zoals presentator Philip Freriks dat doorgaans noemt. Ze rekt tijd bij haar beurt, zodat haar score nét onder die van Fokker komt en zij bij de volgende vraag mag beginnen. „Dit is tactiek Renée”, zegt Freriks terwijl de seconden aflopen. „Kijk, ze denkt heel lang na, moet je opletten wat ze gaat doen”. Eén seconde onder de score van Fokker, kiest Reijmer om te ‘passen’. „Gemeen hé”, zegt Freriks. Maar liefst 39 seconden lang was de Volkskrant-columnist aan het ‘nadenken’.



Philip dat is niet gemeen, zo zijn jullie regels #slimstemens — Jelle085 (@Jelle085) August 24, 2021

Twitter eist aanpassing spelregels

En dat levert Reijmer uiteindelijk de overwinning op in de finale. Onterecht, zo vinden veel kijkers. Twitteraars ergeren zich al langer aan deze regels, en volgens kijkers moeten de makers van De Slimste Mens de regels aanpassen. Tactisch tijdrekken is volgens veel kijkers behoorlijk irritant.



Dat tijd rekken mogen ze van mij per direct afschaffen dan ben je wat mij betreft de titel de slimste mens niet waard #deslimstemens — roger van hees (@rogerke1972) August 24, 2021

En sommige kijkers hebben wel een goede aanvulling op de spelregels:



Ik vind dat ze bij de #slimstemens een regel moeten invoeren dat je ook af bent als je bijv. 10 seconden geen goed antwoord geeft. Dat voorkomt dat schaamteloze ge-tijdrek zodat je minder seconden dan je tegenstander hebt. — Emily Veneman (@eveneman) August 24, 2021

Wie wordt de opvolger van Rob Kemps in De Slimste Mens?

Morgen schuift PowNed-verslaggever Bram Douwe opnieuw aan. Donderdag keert schrijver Joost Oomen terug en vrijdag is het wederom de beurt aan cabaretière en favoriet Lisa Loeb. Daarna zullen we weten wie dit seizoen de slimste mens van Nederland is en Snollebollekes-zanger Rob Kemps opvolgt.

Wil je de hele uitzending van De Slimste Mens bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.