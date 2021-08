Kandidaten mogen tijdrekken in De Slimste Mens: ‘Het zijn de spelregels’

Op Twitter lieten De Slimste Mens-kijkers afgelopen week weten dat zij vinden dat de regels van het programma moeten veranderen. De aflevering waarin Volkskrant-columnist Loes Reijmer het won van actrice Renée Fokker door tijd te rekken in de finale was de druppel: er moet volgens hen een verbod komen op tijdrekken. Presentator Philip Freriks liet in RTL Boulevard weten dat hij het daar niet mee eens is: „Het zijn de spelregels.”

In de aflevering van vorige week woensdag gingen VVD’er Zohair el Yassini, actrice Renée Fokker en Volkskrant-columnist Loes Reijmer de strijd met elkaar aan, van wie El Yassini uiteindelijk de ‘slimste van de dag’ was. In de finale staat Reijmer met 284 seconden tegenover Fokker met 136 seconden. Degene met de minste tijd mag beginnen, waarna de secondes aflopen als een klok. Met ieder goed antwoord zorg je ervoor dat er bij de tegenstander seconden afgaan.

Toen Reijmer aan de beurt was, deed ze alsof ze lang moest nadenken over haar antwoorden, waardoor ze tijd rekt en wint. Zij mag dan namelijk bij de volgende vraag als eerste beginnen.

Philip Freriks over tijdrekken in De Slimste Mens

Het tijdrekken is iets wat De Slimste Mens-kijkers al veel vaker voorbij hebben zien komen, maar nu zijn ze er klaar mee. Presentator Freriks trekt zich niks aan van alle klachten. Hij vindt dat het erbij hoort. „Het is een spel waarbij tactiek soms heel belangrijk kan zijn.”



Ik zit er klaar voor. Wordt een leuke uitzending #deslimstemens En mensen, laten we allemaal beetje normaal doen op social media. Je hoeft niet iedereen leuk te vinden. Maar respect is wel op zn plaats. — Christa (@mokkie1983) August 26, 2021

De seizoensfinale werd twee dagen later gewonnen door cabaretier Lisa Loeb, de achttiende Slimste Mens van Nederland. Hiermee versloeg zij PowNed-verslaggever Bram Douwes en schrijver Joost Oomen. Ook zij vindt dat de regels niet aangepast hoeven te worden: „Kijkers worden nu boos op de kandidaten, omdat zij het spel spelen zoals de programmamakers het bedacht hebben.”

Dat De Slimste Mens een kijkcijferkanon is, blijkt ook maar weer, want op vrijdagavond keken er bijna 2 miljoen mensen naar het programma, meldt Stichting KijkOnderzoek. Echter is dit wel een stuk minder dan de vorige finale; toen keken er 3,2 miljoen mensen.

De hele uitzending van RTL Boulevard terugkijken? Dat kan hier.