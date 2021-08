Kittens worden massaal gedumpt, asielen puilen uit van de coronahuisdieren

De behoefte aan een knuffeldier was vooral tijdens het begin van de lockdown groot. Daarom namen veel mensen een zogenoemd ‘coronahuisdier’. Maar nu de samenleving langzaam teruggaat naar ‘normaal’, worden katten massaal gedumpt bij de kattenopvang. Volgens veel asielen en opvangcentra een groot probleem, meldt Hart van Nederland.

Bij de opvangcentra puilt het vooral uit van de katjes en kittens, die er massaal worden gedumpt. Er loopt op dit moment een onderzoek vanuit Stichting Dierenlot naar hoe groot het probleem is en of corona de aanleiding is. „We zien overal signalen, van Zwolle tot Zeeland, maar we willen graag weten wat de cijfers zijn,” aldus Daniella van Gennep van de stichting.

Vooral veel kittens tussen gedumpte coronahuisdieren

Er is nu al te zien dat er 35 procent meer katten in het asiel zitten dan in een normaal jaar en dat baart haar zorgen. „We willen graag een landelijke chip- en castratieplicht. Het gebeurt nog te weinig dat mensen hun kat chippen.”



🐶😢 Zorgelijke trend: asiels die volstromen met huisdieren aangeschaft in coronatijd. "Dieren kopen in een opwelling had allang verboden moeten zijn", betoogt @WassenbergFrank in het @parool 👇https://t.co/TTyOEoEi5z — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) July 2, 2021

Het is vaak zo dat het in de zomervakantie druk is bij het dierenasiel, maar dit jaar is er een dubbel probleem door de hoeveelheid gedumpte coronahuisdieren. Opvallend genoeg zitten er vooral veel kittens bij. Daar heeft Cora Rikkelman van het dierenasiel in Gorinchem wel een verklaring voor. Aan RTV Rijnmond vertelt ze dat al haar familieleden wel een kitten wilden. „’Dus laten we ervoor zorgen dat de poes een nestje jongen krijgt’, was de gedachte van veel mensen. Maar de familieleden gaan op vakantie en de eigenaar van de poes gaat op vakantie, dus vervolgens is er een massale dump van kittens.” Het verbaast haar dan ook niet dat het aantal gesteriliseerde poezen is gedaald het afgelopen jaar.

Vier keer zoveel dieren mishandeld

Het asiel van Amsterdam (DOA) ziet ook een duidelijke toename van het aantal gedumpte dieren. „In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er meer dan dubbel zoveel dieren binnen ten opzichte van die periode in 2020, voor corona”, vertelt Jeannine Koorman aan NH Nieuws. „Vier keer zoveel dieren werden mishandeld. De hoeveelheid mensen die afstand doet van katten valt enorm op nu. Katten komen binnen met een raar verhaal; impulsaankopen, lijkt het.”



Tijd voor een zwarte lijst. Van mensen die denken dat je een dier kunt afdanken. Alsof het een handtas is waarop je bent uitgekeken #coronahuisdieren https://t.co/XZtSEdDMsP — Veerle (@Veertje87) August 20, 2021

Naast katten worden ook konijnen massaal gedumpt. Daarover zegt Koorman: „Dat is ook wel een dier waarbij mensen vaak onwetend zijn over de juiste verzorging. Het is heel schrijnend. In de aanloop naar de vakantie krijgen we bijna iedere dag wel een konijn in een doosje binnen, echt verschrikkelijk.”

Wil jij een van de gedumpte dieren adopteren? Dan zul je moeten voldoen aan een strenge ‘sollicitatie’-procedure vooraf. Volgens Koorman zit er flink wat tijd tussen de aanvraag en het fysiek ontmoeten van een mogelijke match. Zo kunnen mensen bepalen of het echt wat voor hen is, een dier adopteren.