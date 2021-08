3 verrassende manieren om je minder druk te voelen

Druk zijn is een keuze, beweren sommige deskundigen. Daar zit wat in, maar in soms valt er even niet veel te kiezen. Zeker niet als je bijvoorbeeld kinderen hebt. Met deze 3 tips kom jij de maand wel door!

Zodra je ’s morgens opstaat, begint het al: rennen, vliegen, springen. Van kinderen naar school zien te krijgen en werken tot je huis opruimen en boodschappen doen: de trein raast maar door.

Bezorg jezelf een dosis ontzag

Onderzoekers lieten proefpersonen kijken naar filmpjes van mensen die zich vlakbij imposante dingen bevonden – zoals een walvis of gigantische watervallen. Wat bleek? Het veranderde hun gevoel van tijd zodanig dat ze het gevoel kregen de tijd meer naar hun eigen hand te zetten. Zozeer zelfs dat de ontzagvolle mensen tijd weggaven door anderen te helpen. Ze gaven ook aan over meer geduld te beschikken. En welk druk persoon wil dat nou niet?

Probeer het meteen maar uit, want het filmpje van deze moedige vrouw bekijken schijnt meteen te werken! Lukt het toch niet? Denk dan aan iets wat jou een kinderlijk blij gevoel van verwondering bezorgt.

Creëer een anti-drukte ritueel

Onze hersenen worden rustiger van herhalende bewegingen, blijkt uit onderzoek. Onze dagelijkse rituelen zijn in eerste instantie een handig middeltje om stress te hanteren. Dus grijpt het leven je even naar de keel, grijp dan terug op een ritueel om het gevoel van controle weer terug te krijgen. Wat voor jou werkt? Het kan van alles zijn. Even een paar toeren haken, je voeten masseren of simpelweg een paar keer diep in- en uitademen en tegen jezelf zeggen: ik heb tijd genoeg.

Kom in een flow

Deze tip is al bekend, maar we móeten ‘m weer even afstoffen. Want in deze tijd waarin we minimaal acht keer per uur onze Instagram checken en op elk piepje van onze mobiel reageren, raken we zelden nog in een flow. Flow is de gemoedstoestand waarin je helemaal opgaat in datgene waarmee je bezig bent. En dat gééft me een rust!

Elke mindfulness-aanhanger kan het beamen. Het is nog simpel om in een flow te komen ook: gewoon niet multitasken. Eén ding tegelijk doen dus. Zet bijvoorbeeld je telefoon (WhatsApp) en e-mailprogramma uit wanneer je iets af wilt krijgen. Het is een begin!