Verdachte fatale mishandeling Mallorca opgepakt: dit weten we nu

Vanochtend is een 19-jarige verdachte uit Hilversum aangehouden in verband met twee geweldsincidenten op Mallorca. Die vonden plaats in de vroege ochtend van 14 juli in El Arenal. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan twee slachtoffers op en tegen het hoofd te hebben geschopt. Dit weten we tot nu toe van de zaak.

In de nacht van 13 op 14 juli werd de 27-jarige Carlo Heuvelman in elkaar geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hij was er zo slecht aan toe, dat hij enkele dagen later overleed. Een groep Nederlandse jongens, waar de verdachte deel van uitmaakte, vluchtte meteen naar Nederland. Volgens het OM zocht de verdachte samen met zijn vriendengroep ruzie met andere vakantiegangers. Het gaat in deze zaak niet alleen om de fatale mishandeling van Heuvelman. De verdachte zou ook bij nog een ander geweldsdelict betrokken zijn.



Aanhouding in zaak fatale mishandeling Mallorca

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van tweemaal poging doodslag. Het OM schrijft in een verklaring dat er van beide geweldsincidenten beelden beschikbaar zijn, en dat er zowel in Spanje als in Nederland met getuigen gesproken is. „Dat heeft geresulteerd in de verdenking van tweemaal poging doodslag. Van het tweede incident, waarbij het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen zo ernstig gewond raakte dat hij vier dagen later kwam te overlijden, zijn wel beelden, maar hierop zijn géén geweldshandelingen tegen hem te zien. Het slachtoffer van de schoppende beweging op de beelden die veelvuldig zijn gedeeld op internet, zo is uit Spaans onderzoek gebleken, is niet de 27-jarige man uit Waddinxveen.”

Inmiddels hebben elf mensen zich gemeld als getuige, acht van hen hebben aangifte gedaan van geweld dat tegen hen gepleegd werd. Wel is het onderzoek nog in volle gang, schrijft het OM. Wat de rol van de andere betrokkenen is, moet nog blijken. „Hiervoor is de politie bezig om op basis van de beelden hun identiteit vast te stellen.”

Mishandeling Carlo Heuvelman

Vorige week was er nog veel ophef op sociale media, omdat het OM volgens velen te veel tijd nam om verdachten aan te houden. Maar dat kwam, volgens het OM, omdat het onderzoek eerst in Spanje was gestart, en de Nederlandse justitie het overnam. Ze moesten het dossier dus vertalen, zorgvuldig, en daar gaat tijd overheen. Voor sommigen kostte het té veel tijd, en zij besloten heft in eigen hand te nemen. Op GeenStijl verscheen een namenlijst, waar alle leden van de vriendengroep met naam en toenaam worden genoemd. Het is niet duidelijk of de verdachte ook op die lijst stond.

Voor veel mensen was die lijst een aanleiding om de mannen uit de vriendengroep te bedreigen, wat voor het OM weer teken was beveiliging te regelen voor de groep. Volgens het OM kan zo’n namenlijst zelfs een tegenovergesteld effect hebben, en juist zorgen voor strafvermindering. Ze noemen het een „digitale heksenjacht”.

Kort nadat de lijst was gepubliceerd, legde iemand een ‘link’ tussen officier van justitie Nadine Franken en een van de jongens op de lijst. Zij zou familie zijn van hem, maar het OM ontkrachtte dat gerucht al snel. Er werd een statement gemaakt dat de officier van justitie op geen enkele wijze familie is van een van de verdachten. Eerder schreef Metro al over de verdachten van de mishandeling op Mallorca.