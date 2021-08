#214 ‘Ik twijfel of ik niet gewoon aangifte moet doen..’

Maud is nog steeds op vakantie in Kroatië. Tijdens uitgaan heeft ze eindelijk quality time gehad met Tommy en ondertussen springen de vonken er weer vanaf tussen de lakens. Tussen het bevriende stel Sara en Guido gaat het iets minder goed. Zij hebben een open relatie, maar als Maud het stel hoort schreeuwen krijgt ze het gevoel dat Guido die open relatie iets minder leuk vindt dan Sara. Ondertussen kunnen haar moeder en Willem ook elk moment op de stoep staan voor een gezellige dag, want die zijn ‘toevallig’ ook in Kroatië.

Ik ben op vakantie, maar eigenlijk ben ik gewoon nu alweer toe aan een nieuwe vakantie. Pff, wat een dagen. Alhoewel het hier in Kroatië nog steeds heerlijk warm is, we in een riante villa verblijven en elke dag heerlijk eten, voelen de laatste dagen alles behalve ontspannend.

Na de knallende ruzie tussen Guido en Sara, is Sarah twee nachten in een ander hotel gaan slapen. Tenminste, dat zegt ze. Guido was in alle staten en dacht zelfs dat zij gewoon bij haar crush was gaan logeren. Na een paar shotjes vodka barstte hij in huilen uit en vertelde hij aan Tommy en mij dat hij eigenlijk niets liever wilde dan een gezinnetje stichten met Sara. Hij was klaar met de open relatie en zat zelfs al te fantaseren over een huwelijksaanzoek. De arme jongen was in alle staten en ergens vond ik het ook wel ontzettend zielig voor hem. Dus toen hij me met puppyogen vroeg of ik ‘niet eens met Sara kon gaan praten’, heb ik dat ook maar gedaan.

Sara en ik zijn bij een restaurantje gaan lunchen en ze stond gelukkig wel open voor een gesprek. „Ik ben eigenlijk gewoon stapelgek op Guido, ik zie mezelf met hem oud worden. Ik zou op een dag zelfs met hem willen trouwen, maar het idee dat Guido de laatste man is met wie ik seks heb, dat kan ik gewoon nog niet aan.” Volgens Sara is ze ‘gewoon’ een enorme flirt en wil ze nog even haar wilde haren kwijt voordat ze echt gaat settelen. Gelukkig wilde ze na dit gesprek wel mee terug naar de villa. En ik weet niet of het aan de wijn of het mooie weer lag, maar volgens mij hebben ze het weer goed gemaakt.

Dat was maar goed ook, want een dag later stonden mijn moeder en Willem op de stoep. We zouden met zijn allen een boot huren en dan ‘s avonds bij onze villa gaan bbq’en. Ik had eerlijk gezegd nooit verwacht dat het zo gezellig zou zijn. Misschien zijn het de zwangerschapshormonen of is het de zon, maar mijn moeder is relaxter dan ooit. En Willem en Tommy blijken ook nog eens helemaal dezelfde humor te hebben, dus die heb ik de hele avond alleen maar horen lachen. Tot zover leek alles koek en ei.

Maar tijdens de bbq kreeg ik een belletje van mijn broertje dat de lekkage weer was begonnen en mijn huurbaas was nergens te bereiken. Hij heeft zelf maar een loodgieter geregeld, maar die kosten waren bijna 500 euro. „Sorry dat ik erover begin, maar die lekkage is niet het enige Maud. Er lag vanochtend weer een dode rat op je deurmat.” Ik begin weer te koken van woede en zit te denken of ik inmiddels niet gewoon aangifte moet doen. Dat is nog niet alles, Jessie is na ons telefoongesprek al een paar dagen onbereikbaar en ik begin me serieus ernstige zorgen te maken…

