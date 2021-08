De Slimste Mens spreekt ‘teleurstelling’ Marc-Marie Huijbregts tegen

Marc-Marie Huijbregts heeft onlangs meegedaan aan een aflevering van De Slimste Mens, maar met de eindredactie van het programma is hij niet zo blij. Volgens hem is er namelijk ‘te veel’ geknipt, waardoor enkele van zijn uitspraken het televisiescherm niet haalden. Volgens het programma zelf is dat echter gewoon toevallig, ze knippen altijd veel.

Dat laatste kan Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) zeker onderschrijven. Toen zij namelijk meedeed, ging het even over D-day. Volgens jurylid Maarten van Rossem, die tegenover Metro heel wat uit de doeken deed over zijn tijd bij het programma, is het niet bekend waar die ‘D’ voor staat. Van der Plas zei dat dat wel zo is, en dat het staat voor ‘Decision-day’. Dat Maartens ‘fout’ eruit was geknipt, vond ze „zó flauw“. Een dag later gaf Van der Plas echter toe dat toch zij het bij het verkeerde eind had: „Ik ga door het stof.”

Marc-Marie Huijbregts over knippen in De Slimste Mens: ‘Flauw’

Wat niet lekker zit bij Huijbregts, is dat zijn opmerkingen over de Belgische versie van De Slimste Mens eruit zijn geknipt. Daar doet hij namelijk mee als jurylid, een soort tegenhanger van Van Rossem. In de aflevering waar Marc-Marie in de Nederlandse versie verscheen, zeiden ze tegen hem: „Je doet ook mee aan de Belgische versie.” Waarop Huijbregts antwoordde: „Goh, ik begrijp niet zo goed, Maarten van Rossem, waarom je altijd zo naar doet over die Belgische versie. Het is hartstikke leuk en het zijn gewoon twee verschillende programma’s.”

Volgens de cabaretier is het „een beetje raar” dat hij nu meedeed aan de Nederlandse versie, maar schijnbaar niks zei over de Belgische. Terwijl dat dus wél zo is, maar de eindredactie dat stuk eruit knipte. „Hij (Van Rossem, red.) doet altijd een beetje kinderachtig, terwijl ik denk: als je nou een heel succesvol programma hebt, dan mag je een beetje grootmoedig zijn, wees groots en zeg gewoon: ‘Dat is ook een leuk programma.’ Dat heb ik gezegd, maar dat hebben ze er allemaal uitgeknipt”, vertelde hij in zijn podcast Marc-Marie en Aaf Vinden Iets.

‘Er wordt altijd geknipt’

Volgens De Slimste Mens zelf is er echter weinig aan de hand. Ze knippen altijd veel in het programma, is de verklaring. Roddeljournalist Evert Santegoeds, die even navraag had gedaan bij de KRO-NCRV, zegt dat de zender „een keuze” moest maken. „Het programma kan geen anderhalf uur gaan duren. Dat is het eigenlijk een beetje”, zei hij in Shownieuws.

Dat er zoveel geknipt moest worden, ligt volgens hem ook aan het feit dat Marc-Marie Huijbregts waarschijnlijk te veel praatte. „Dat is ook een beetje het punt bij De Slimste Mens, want die opnames duren allemaal minstens anderhalf uur.”

De Slimste Mens met Marc-Marie Huijbregts gemist? Je kunt ‘m hier terugkijken.