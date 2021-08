Social media vol emotionele berichten over crisis Afghanistan: ‘Stop killing Afghans’

Op social media stromen berichten binnen over de situatie in Afghanistan. Velen spreken hun bezorgdheid uit over de veiligheid van de Afghanen, nu de Taliban opnieuw de macht hebben gegrepen in het land. Ook blokkeren Facebook en Instagram berichten van de Taliban en steunberichten voor de terreurgroep.

Er gaan verschillende hashtags rond, waaronder #begoneTaliban, #stopkillingAfghans en #girlsnotbrides. Hiermee willen social mediagebruikers aandacht vragen voor de crisis in Afghanistan. Tijdens de vorige overheersingsperiode van de Taliban, tussen 1996 en 2001, waren straffen van executie en verminking aan de orde van de dag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vooral minderheden in Afghanistan, zoals vrouwen en meisjes, krijgen volop steunbetuigingen op social media. Nu de Taliban opnieuw aan de macht is, krijgen zij geen toegang tot onderwijs of de arbeidsmarkt. Ook mogen zij niet alleen over straat. Ze moeten een boerka dragen en in het gezelschap van een man zijn. Daarnaast lopen etnische minderheden een groot risico vervolgd te worden, net als LHBTI’ers en mensen die gewerkt hebben voor buitenlandse troepen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook mensenrechtenactivist Malala Yousafzai, die in 2012 in haar hoofd werd geschoten door de Taliban toen zij naar school ging, spreekt zich uit. Op Twitter schrijft de Oxford student en Nobelprijswinnaar: „We kijken toe in complete shock terwijl de Taliban de macht grijpen in Afghanistan. Ik maak me ernstig zorgen om vrouwen, minderheden en activisten. De wereldwijde, regionale en lokale machten moeten oproepen tot een onmiddellijke wapenstilstand, hulp bieden en vluchtelingen en burgers beschermen.”

Social Media zoals Facebook en Instagram blokkeren berichten Taliban