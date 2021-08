Kunnen we nog rekenen op lekker zomers weer in augustus?

Deze week is het Hollandse zomerweer wederom wisselvallig. Vakantiegangers in eigen land die hopen op zonnig en droog weer moeten nog even geduld hebben: dit weekend wordt het tijdelijk droger, zonniger en warmer. Kunnen we nog wel rekenen op lekker zomers weer in augustus?

Vrijdag is het in ieder geval vrij goed zomerweer met zon, stapelwolken en slechts een enkele bui. De temperatuur stijgt lokaal naar zo’n 23 graden. Zaterdag is de beste dag voor vakantie-activiteiten. Het blijft grotendeels droog, de zon schijnt geregeld en het wordt tussen de 22 en 26 graden.

Krijgen we nog lekker (nazomers) weer in augustus?

Het zou kunnen dat we zondag ook nog een mooie zomerdag krijgen, maar dat is nog te onzeker om te zeggen. Er kunnen mogelijk enkele regen- en onweersbuien langskomen, die het warme en zonnige zomerweer de das omdoen.

Na het weekend is de kans groot dat we terugkeren naar het wisselvallige weertype waarin we nu verkeren. Dat houdt in dat zon, wolken en enkele buien elkaar afwisselen bij zo’n 20 tot 25 graden. Vooral aan het begin van volgende week worden nog buien verwacht, daarna neemt de kans op regen af. Richting september stijgt de kans op warmer en zonniger weer, maar de onzekerheid in de verwachting is zeer groot.

Volgens Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline, zullen we geen zomerse uitschieters meer krijgen aan het einde van de zomer. „Het blijft wel aangenaam zomerweer, zeker als het droog blijft. Maar mensen die hopen op tropische hitte, inclusief bakken op het strand, moet ik teleurstellen. In september ziet het er ook wisselvallig uit, nazomerse temperaturen staan niet in de voorspellingen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er een week tussenglipt met warmer weer, maar dat hangt af van externe factoren, waaronder het orkaanseizoen.”

Zomer 2021 gemiddeld warm

Alhoewel augustus in het teken staat van wisselvallig weer, verloopt deze zomer volgens Damen vrij gemiddeld.

Deze zomer is qua temperatuur heel normaal, legt hij uit. „Afgelopen zomers zijn heel extreem geweest, als je bijvoorbeeld kijkt naar die hittegolf vorig jaar in augustus, waarbij we in 8 dagen temperaturen hadden van rond de 30 graden. Het jaar daarvoor werd het zelfs 40 graden.”

In de toekomst zullen we meer te maken krijgen met dit soort extreme weersomstandigheden, vervolgt Damen. „Door klimaatverandering stijgt de temperatuur op de noordpool harder dan op de evenaar, aangezien het ijs smelt. Dat heeft weer invloed op de straalstroom, een sterke wind die in de hoogte waait. Door de veranderingen in de straalstroom, zien we meer patronen ontstaan in het weer. Een voorbeeld daarvan is een hele droge zomer, zoals de vorige jaren, of juist een wisselvallig patroon, zoals dit jaar.”

In het einde van de zomer is de zon niet meer zo krachtig als in juni en juli. In de loop van deze maand neemt de zonkracht dan ook in rap tempo af.