Gravin Eloise trekt zich niks aan van negatieve reacties: ‘Niemand gaat het ooit eens zijn met je’

Gravin Eloise opent morgen de expositie LAYERED in de Beurs van Berlage in Amsterdam, waarmee ze aandacht vraagt voor „ongelimiteerd jezelf kunnen zijn”. Dat is een belangrijke boodschap voor de ‘gravinfluencer’, die met ruim 270.000 volgers op Instagram ook een hoop negatieve comments op haar bordje krijgt.

Toch is Eloise niet gevoelig voor de negatieve reacties onder haar berichten op social media. „Commentaar gaat er altijd zijn. Ik ga er geen tijd aan besteden, het is alleen maar nutteloos”, vertelt ze aan het ANP.

Project

Dat motto heeft ze uitgewerkt in een persoonlijk project. Met LAYERED hoopt de 19-jarige gravin mensen te inspireren om ondanks kritiek, altijd jezelf te blijven. „Doe je eigen ding, niemand gaat het toch ooit eens zijn met je”, vertelt ze. De tentoonstelling heeft ze samen met initiatiefnemer ijsjesmerk Magnum samengesteld. Er zijn onder meer beelden te zien van model Joann van den Herik, Drag Race Holland-winnaar Envy Peru en Eloise zelf. Zij delen hun persoonlijke verhalen die schuilen achter “het perfecte plaatje.”



Eloise van Oranje onder een vergrootglas

„Ik vind het belangrijk om vooroordelen en stereotypen te doorbreken”, vertelt Eloise. Dat doet ze in LAYERED door te focussen op de verschillende „lagen”, oftewel kanten, van de deelnemers. „Ik weet hoe het is om beoordeeld te worden omdat er sinds kleins af aan al een vergrootglas wordt gelegd op alles wat ik doe. Er schuilt juist meer achter iemand dan het plaatje dat te zien is.” Met de expositie wil Eloise „zelfexpressie vieren en laten zien hoe bevrijdend het kan zijn om zonder vooroordelen te genieten van dingen waar je zelf plezier uit haalt.”



Perfecte plaatje

Sinds Eloise bekend is geworden op Instagram is die loep alleen maar groter geworden. „Dat was in het begin even wennen. Alles wat ik postte werd een nieuwsbericht”, vertelt ze. Maar daardoor ging ze zich online niet anders voordoen. „Ik wil geen perfect beeld creëren. Ik wil gewoon laten zien wat er in mijn leven gebeurt.” En dat is niet altijd gepolijst. „Daar mag een rauw randje aan zitten.”

Hoe het Eloise lukt om zichzelf te blijven met al die ogen die meekijken? „Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar je moet het gewoon doen. En dat begint offline, bij een lieve groep vrienden en familie om je heen.” Dat is ook haar advies voor haar volgers die het gevoel hebben zich anders te moeten voordoen. „Je zelfverzekerder voordoen dan je bent, word je niet gelukkig van. En vertrouw ook niet op de perfecte plaatjes online, niets is wat je denkt dat het hoort te zijn.”

