Nieuw leven voor Ruinerwold-zoon Israel: ‘Blij dat ik de kans krijg’

De naam Israel van Dorsten werd in een razend tempo bekend door het verhaal over de Ruinerwold-kinderen. Na de ontsnapping, rechtszaken en de beruchte documentaire, gaat ook het leven van Israel door. En hoe. Hij werkt hard aan een carrière in de filmindustrie.

Aan Shownieuws vertelt de inmiddels 27-jarige Israël over zijn nieuwe carrière. Hij studeert en loopt stage op de set van Silverstar, een nieuwe film van Britt Dekker. Ook vertelt Israel dat hij al bij meerdere tv-producties werkte en ervaring opdoet. Met de rol van productieassistent kan hij de kneepjes van het vak leren. „Omdat ik nu eindelijk dingen kan, wil ik het ook graag goed aanpakken”, vertelt hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ruinerwold-zoon Israel van Dorsten wil carrière in filmindustrie

Twee jaar na de Ruinerwold-onthulling studeert Israel aan de Audiovisuele Media aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Inmiddels heeft hij zijn propedeuse in zijn zak. De cameraman van de bekende Kinderen van Ruinerwold-documentaire vertelde Israel dat hij ook op de set van Silverstar werkt. En zo ging het balletje rollen. „Ik ben blij dat ik die kans krijg”, zegt hij tegen Shownieuws.

Welke kant Israel uiteindelijk op wil in de filmindustrie, is hij momenteel aan het onderzoeken. „Ik wil eerst verschillende dingen uitproberen. Camera, licht, geluid, grip, en dat soort dingen. Ik denk dat je moet weten hoe alle kanten van een set werken”, vertelt hij. Ook is op zijn Instagrampagina te zien dat Israel talent heeft voor fotografie. Hij deelt regelmatig zelf geschoten plaatjes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leven na De Kinderen van Ruinerwold

Ook oudere broer Edino van Dorsten timmert goed aan de weg. Op zijn socialmediakanalen is te zien dat hij bezig is met zijn fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast deelt hij veel over zijn gezin en zijn persoonlijk verhaal over het leven na de documentaire.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Israel, Edino en hun andere gezinsleden kregen nationale bekendheid door het verhaal rondom de Ruinerwold-kinderen. Israel ontsnapte in 2019 uit de Drentse boerderij en later bleek welke gruwelijkheden zich daar afspeelden. Jessica Villerius maakte een documentaire over de Ruinerwold-familie, genaamd De Kinderen van Ruinerwold. De docu trok veel kijkers en veel Nederlanders leefden mee met de kinderen die slachtoffer werden van hun vader Gerrit Jan van D., die nog steeds niet is veroordeeld voor zijn daden.