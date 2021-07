Droom die uitkomt: Messi in tranen na winnen Copa América met Argentinië

De langgekoesterde droom van Lionel Messi is uitgekomen. Na drie eerder verloren finales lukte het de Argentijn eindelijk om de Copa América te winnen. Het is de eerste grote prijs die Messi met Argentinië binnen heeft gehaald en dat ging hem niet in de koude kleren zitten.

In het stadion Maracanã van Rio de Janeiro heeft Argentinië thuisland Brazilië met 1-0 verslagen. Di María maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Dit bleek de enige en tevens winnende treffer van de wedstrijd te zijn. Hoewel beide partijen verschillende kansen kregen, werd er niet meer gescoord. Brazilië kreeg vlak na rust de belangrijkste kans van de wedstrijd. Het lukte de Argentijnse keeper Martínez echter om het schot van Richarlison te keren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#CopaAmérica 🏆 ¡EL MOMENTO TAN ESPERADO! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi 🔟🇦🇷🤩 🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BacbLCghFU — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

In 2007, 2015 en 2016 stond Messi ook in de finale van de Copa América met Argentinië. In die jaren lukte het de ploeg geen enkele keer om ook daadwerkelijk te winnen. Daar is nu verandering in gekomen. Het is ook meteen de eerste grote titel die Messi met Argentinië wint. Daarnaast eindigde de Argentijn het toernooi als medetopscorer, met vier doelpunten achter zijn naam, en werd hij samen met Neymar uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Emotionele Messi en Neymar vinden elkaar

Na de eerdere mislukte finales van de Copa América, kwam deze overwinning als geroepen voor Argentinië en Messi. Na het laatste fluitsignaal barst Messi in tranen uit. De Argentijn kan niet geloven dat het eindelijk gelukt is. Ook bij Brazilië, de verliezend finalist, vloeien de tranen rijkelijk. Zo heeft Neymar het zichtbaar moeilijk, want hij heeft nog nooit de Copa América weten te winnen. Dit tranendal leverde een mooi en bijzonder moment op. Zowel op het veld als in de spelerstunnel zochten Messi en Neymar elkaar op voor een innige omhelzing.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.