RTL Boulevard (uiteraard) in teken Peter R. de Vries, extra Op1 met Jeroen Pauw

RTL Boulevard heeft in Peter R. de Vries een vaste gast en vriend van het programma verloren. De uitzending van vanavond staat daarom geheel in het teken van het overlijden van De Vries. Op1 komt met een extra uitzending, gepresenteerd door Jeroen Pauw.

Pauw vervangt de reguliere uitzending van Op1 niet. Een tweede speciale uitzending was al gepland, vanuit het watersnoodgebied in Limburg.

Diep geraakt door Peter R. de Vries

De makers en vaste gasten van RTL Boulevard zijn diep geraakt en verdrietig door het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever was geregeld te gast in de talkshow om duiding te geven over misdaadonderwerpen. Zo ook vorige week dinsdag, vlak voordat hij in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. Vandaag overleed hij op 64-jarige leeftijd. De uitzending van RTL Boulevard (18.35 uur, RTL 4) gaat door en staat volledig in het teken van de tragische dag. De presentatoren aan de bekende desk zullen het zwaar hebben, want zij voelen zich verslagen. Op dezelfde zender staat ook talkshow Humberto in het teken van het tragische overlijden.

Uit respect en als eerbetoon aan Peter R. de Vries zendt RTL 4 vanavond geen reclames uit.



Op verzoek van de familie, partner en dierbaren van Peter R. de Vries, delen wij met jullie het onbeschrijfelijk verdrietige nieuws dat Peter vandaag op donderdag 15 juli is overleden aan de gevolgen van de schietpartij van dinsdag 6 juli jl. https://t.co/CdnRBefvr4 pic.twitter.com/eefsWsrAZo — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) July 15, 2021

„Oneindig veel bewondering voor deze man. Zoveel kracht, zoveel doorzettingsvermogen en zoveel humor. Peter, het was een eer je te kennen en met je te mogen werken. Heel veel sterkte voor alle familie en naasten”, schrijft presentatrice Marieke Elsinga op Instagram. Miljuschka Witzenhausen deelt een tekening die ze ooit aan De Vries gaf. „Hoop heeft plaats gemaakt voor verdriet. Mijn hart en gedachtes zijn bij zijn kinderen, geliefde en naasten”, schrijft ze erbij. “We gaan je onbeschrijfelijk missen, lieve Peter.”



‘Familie en dierbaren, heel veel sterkte’

Ook Nikkie Plessen wenst de familie en dierbaren van De Vries heel veel sterkte. „Vreselijk geschokt en diep bedroefd heb ik kennis genomen van het overlijden van mijn lieve collega en vriend Peter.” Daphne Deckers noemt De Vries lief, dapper, dwars en doortastend. „Zó wil ik je graag herinneren: als een goedlachse, scherpe en geïnteresseerde collega, die allergisch was voor onrecht. Gespitst op gerechtelijke dwalingen, voor de duvel niet bang, luis in de pels van de georganiseerde misdaad.”

Winston Gerschtanowitz, die lang RTL Boulevard presenteerde, heeft het over een zwarte dag voor Nederland. „Alleen maar bijzondere herinneringen aan deze man, collega en bijzondere Robin Hood van iedereen. Ik kan het gewoon niet geloven dat het nu echt zo is….”

„Rust zacht, beste Peter. Ik mis je nu al”, schrijft RTL Boulevard-collega Rob Goossens. Presentator Luuk Ikink zegt sprakeloos te zijn. „Dit is zo erg. Veel sterkte aan een ieder die hem lief had.”



Vanavond om 20:40 uur presenteert @jeroenpauw een extra uitzending van #Op1, naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries. O.a. te gast: rechtbankverslaggever van de Telegraaf, @SaskiaBelleman, strafrechtadvocaten @peter_plasman en Gerald Roethof, (1/2) pic.twitter.com/N2gPEcDTmL — Op1 (@op1npo) July 15, 2021

Extra uitzending Op1

De talkshow Op1 komt vanavond met een extra uitzending naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries. Jeroen Pauw (BNNVARA) presenteert het programma vanuit de Op1-studio in Amsterdam. Vanaf 20.40 uur is hij met zijn gasten – zie de tweet hierboven – op NPO 1.

Aansluitend is vanaf circa 21.20 uur een speciale uitzending van Op1 vanuit Hoensbroek te zien. Dit in verband met de extreme wateroverlast in Limburg. De presentatie is in handen van Jort Kelder en Maaike Timmerman (Omroep WNL).

Na de dubbele uitzending is omstreeks 22.25 uur De Avondetappe (NOS) te zien.