Olympische carrière Zonderland afgelopen: ‘Het is mooi geweest’

De olympische carrière van Epke Zonderland is voorbij. De turner liet een optreden aan de rekstok zien waar hij naar omstandigheden blij mee was. Zonderlands voorbereiding op de Olympische Spelen was namelijk alles behalve optimaal.

„Ik was blij. Ik ben er niet uitgevallen, met deze voorbereiding was dit het maximaal haalbare”, stelde Zonderland na afloop van zijn oefening in het Ariake Gymnastics Centre van Tokio. De turner wist toen hij de score (13,833) zag al dat het niet genoeg zou zijn voor een plaats in de finale. „Ik kwam het moeilijke deel goed door, maar ben niet fit genoeg om de oefening dan goed uit te turnen. Dat kost aftrek en met 6,3 als uitgangswaarde in plaats van bijvoorbeeld 6,8 heb je die marge niet. Ik was blij omdat ik het volhield, maar het knaagt wel.”

Moeizame voorbereiding Zonderland

De Nederlander kende een moeizame voorbereiding. Zo had hij in de aanloop last van hardnekkige maag- en darmklachten. „Ik voelde me gisteren redelijk fit, als ik dat twee weken had kunnen doortrekken kan ik mijn oefening goed doorturnen. Het knaagt wel: want met een klein beetje betere voorbereiding had het anders kunnen zijn.”

Op maandag kan de turner weer terug naar huis waar hij na gaat denken over zijn toekomst. Momenteel schat hij de kans dat hij in oktober als afscheid nog uitkomt op het WK zo’n 1 tot 5 procent. „Ja, houd het maar op 1 procent dat ik nog een WK turn.” Zonderland had jaren last van een hardnekkige verkoudheid waardoor hij niet lekker kon trainen.

‘Weeg nu net zo veel als toen ik achttien was’

De 35-jarige turner verloor zo’n 6 kilo aan spieren en vet. „Ik weeg nu net zo veel als toen ik achttien was.” Toen hij dit jaar ook nog te maken kreeg met erge maag- en darmklachten, twijfelde hij of hij überhaupt wel af moest reizen naar Tokio. „Ik moet er wel iets te zoeken hebben.”

Hoewel Zonderland nog niet precies weet wat hij gaat doen, moet hij wel blijven trainen. „Ik kan niet opeens niets doen, ik moet aftrainen. Er is een hele kleine kans dat ik dan denk: hé, het gaat best lekker. Het zou wel eens leuk zijn: trainen met energie. Maar ik weet ook dat ik wel vaker een opleving heb gehad, gevolgd door weer een dipje. Dan is het mooi geweest, prima. Deze oefening voelt voor mij net zo knap als het winnen van een WK-titel. Wat ik er nu uithaal met deze voorbereiding is echt bizar.”