Hugo de Jonge wil niet aan tafel bij VI-mannen in De Oranjezomer

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge ziet een tv-optreden bij de VI-mannen in De Oranjezomer niet zitten. Gisteravond vertelde presentator Wilfred Genee dat De Jonge niet wil komen. „Het zit er niet in”, liet hij weten.

De Jonge heeft vriendelijk bedankt voor een tv-optreden bij de VI-heren in De Oranjezomer. Deze dagelijkse talkshow wordt gepresenteerd door de mannen van Voetbal International, oftewel Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee.



Hugo de Jonge ‘heeft geen tijd’ voor De Oranjezomer

Presentator Wilfred Genee wilde de demissionair minister van Volksgezondheid maar al te graag in zijn programma. De redactie deed er alles aan om De Jonge aan tafel te krijgen, maar tevergeefs. Genee vertelde gisteravond tijdens de uitzending dat De Jonge niet wil komen. „Hugo heeft vandaag laten weten: ‘Het zit er niet in. Beste mensen, ik heb er geen tijd voor.’ Nee, hij gaat liever bij goede programma’s zitten”, sprak de presentator.

Daarop reageert René van der Gijp. „Zei hij dat?”. Genee lacht en corrigeert zijn laatste zin. „Nee, voor je het weet ga je weer dingen de wereld in helpen. Zo bedoel ik het niet. Maar hij heeft laten weten dat hij rust nodig heeft.”

Ruim twee weken geleden verscheen De Jonge wel in een online talkshow van SLAM en gaf hij ook een interview in de Youtube-serie Open Kaart van Robert Rodenburg.

Politici zitten niet graag aan tafel bij VI-mannen

Johan Derksen spreekt zich daarna uit over het feit dat politici niet graag bij VI aanschuiven. „Ik weet precies hoe het gaat. René en ik zijn ongeleide projectielen en als één van ons in een talkshow zit, dan zijn er altijd politici die afzeggen.” Volgens hem zijn politici niet gediend van de onverwachte vragen of opmerkingen van de VI-mannen. „Iemand van de VARA heeft mij verteld dat wij op een lijst staan als ongeleide projectielen”, zegt Derksen.

In de uitzending beaamt BNR-journalist Thomas van Groningen dat politici niet happig zijn op gesprek bij de VI-heren. „Ik heb Kamerleden horen zeggen: ‘Ik kijk altijd, leuk dat je daar zit. Ik zei toen: ‘Dan moet je er een keer zelf gaan zitten!’ Dan zeggen ze: ‘Nee, dat zou ik nooit doen, maar ik kijk altijd’.”

Hieronder zie je het fragment waarin Derksen, Genee en Van Der Gijp zich uitspreken over De Jonge in De Oranjezomer.

