Een extra maand lockdown in Sydney: gaat Australië ooit nog open?

Dat ieder land anders omgaat met corona is inmiddels bekend. Zo heeft Engeland tienduizenden besmettingen per dag, maar stoppen ze deze zomer met de restricties. Geen anderhalve meter, geen maatregelen. Even leven in absolute vrijheid. Australië, waar relatief weinig coronabesmettingen voorkomen, hanteert al sinds het begin van de pandemie een streng coronabeleid met veel lockdowns.

Mensen mogen hun huis alleen uit voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen of sporten. Dat doet de regering om het coronavirus in te perken in het dunbevolkte land. Vooral nu de Deltavariant van het virus haar intrede maakt, is een harde aanpak nodig volgens president Scott Morrison. Wie niet gehoorzaamt, riskeert een boete. Die kunnen oplopen tot wel 3500 Australische dollar, omgerekend 2200 euro.



Een pittige aanpak voor de bewoners van Australië. In de eerste golf volgden de meesten alles netjes op, maar nu lijkt het erop dat de bevolking steeds ongeduldiger wordt. Zo ontstaan er ook in Australië steeds meer protesten tegen de aanhoudende coronamaatregelen, waaronder in de grote steden als Sydney, Melbourne en Brisbane.’

Ik ben bang dat we het virus niet onder de duim gaan krijgen’

Vandaag is bekend geworden dat de lockdown in Sydney nog een maand extra verlengd wordt, tot en met 28 augustus. In een interview met Metro deelt de Nederlandse Tirza den Hartog (29) haar zorgen. „Ik ben bang dat we het virus niet onder de duim gaan krijgen.” Den Hartog woont sinds februari van dit jaar in Sydney, waar ze heen verhuisde met haar Australische partner. Vanaf januari 2020 vertrok zij naar Melbourne om van het Australische leven te proeven, waarna ze vanaf maart terechtkwam in een zware lockdown.

„Je kon destijds maar een uur naar buiten. Je mocht niemand zien en nergens naar toe. De boetes waren gigantisch. Een effectieve benadering, want op een gegeven moment waren er geen besmettingen meer, maar als je dan niks kan, baal je wel. Dat heeft ongeveer vier maanden geduurd.”

‘Voor ons bestond corona niet’

Ondanks de vele nadelen ziet de Nederlander ook de positieve kant in van de strenge Australische aanpak. „We hebben de vrijheid gehad van februari tot juni. Voor ons bestond corona niet in die tijd. We konden alles doen en laten wat we wilden.”

Den Hartog vertelt liefdevol over haar woonplaats Sydney, de grootste stad van Australische, met ruim vijf miljoen inwoners. „Er zijn hier prachtige stranden en veel parken. Je kunt volop wandelingen maken, zwemmen, surfen en dat is allemaal geweldig. Door de lockdown mag je nu met één persoon sporten. Dat mag ook iemand buiten je huishouden zijn, dus dat is fijn.”

Zorgen over toekomst in Australië na lockdowns

De Australische overheid heeft voornamelijk AstraZeneca-vaccins ingekocht, waarvan bekend is dat het een risico op trombose oplevert. De bevolking is dan ook niet enthousiast om zich te laten prikken. Van het Pfizer vaccin is er te weinig ingekocht om iedereen te vaccineren. Dat betekent dat Australische voorlopig nog op slot zit.

De Nederlandse Den Hartog: „Mensen zijn bang. Zodra er één iemand overlijdt aan de gevolgen van bloedproppen, wordt het breed uitgemeten in de media. Dat helpt niet echt mee om iedereen te laten vaccineren.”

En dus blijft het spannend of de Nederlandse haar familie binnenkort weer eens kan zien. „Je kunt dit niet voor eeuwig volhouden op deze manier. Ik merk ook bij andere internationals dat ze zich zorgen maken. Wanneer gaan we onze familie weer zien? Hoe lang blijft het land nog dicht voor reizigers? Ik kan nu niet klagen over de lockdown hier, maar als dit weer vier maanden doorgaat, piep ik wel anders.”