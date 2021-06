Facebook werkt onderzoekt mogelijkheden voor eigen smartwatch

Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch en wil je het nieuwste van het nieuwste? Dan is het wellicht de moeite waard om nog even geduld te hebben. Facebook is namelijk een eigen smartwatch aan het ontwikkelen.

Na een AR-bril en een eigen cryptomunt is het sociale medium nu ook aan het kijken of een smartwatch tot de mogelijkheden behoort. Vice-president op het gebied van Reality Labs van Facebook Andrew Bosworth – ook bekend als Boz – bevestigt op Twitter dat er onderzoek wordt gedaan naar allerlei mogelijkheden.



We’ve said we want AR glasses to be truly useful—we’re investing in technologies across the board that will make that interaction feel more natural and intuitive. This includes research like EMG, haptics, adaptive interfaces that could come together in a wrist-based form factor. https://t.co/SMDp1mLTZ9 — Boz (@boztank) June 9, 2021

Smartwatch van Facebook is mogelijk

Maar, zegt hij, onderzoek betekent niet dat er ook daadwerkelijk dingen worden geproduceerd. „We doen onderzoek naar EMG, haptiek en adaptieve interfaces. Dat kan samenkomen in de vorm van een horloge”, reageert hij. Daarbij citeert hij een tweet van Alex Heath, techjournalist bij The Verge. Die meldt dat er vermoedelijk twee camera’s, die gebruikt kunnen worden als GoPro, in het horloge zitten. Eén is voor videobellen, de andere camera is om mooie plaatjes mee te schieten.

Bosworth laat weten dat de hardware die wordt ontwikkeld wel waarde moet hebben. „We investeren in technologie die interacties natuurlijker en intuïtiever laat voelen.” De AR-bril die er mogelijk aan zit te komen, zou aansluiten op het horloge.

Concurrentie met Apple

Het horloge van Facebook moet volgens The Verge de tegenhanger zijn van Apple’s smartwatch. De hardware van het sociale medium zou volgende zomer gelanceerd moeten worden. Het horloge moet makkelijk te integreren zijn met Facebook, Instagram en WhatsApp, de drie sociale platforms zijn eigendom van de techgigant. Zo kun je de geschoten kiekjes direct delen met al je vrienden en volgers. Wat opperbaas van Facebook Mark Zuckerberg betreft, wordt er gewerkt aan Facebook als wereldwijde samenleving.

Als je het Bosworth vraagt, moeten we gewoon nog even geduld hebben. „We zullen meer informatie delen als we daar klaar voor zijn”, meldt hij. Hij laat weten dat er onderzoeken lopen naar verschillende productontwikkelingen en dat die onderzoeken niet per definitie betekenen dat een product ook op de markt komt. Een woordvoerder van Facebook laat weten niets toe te voegen te hebben aan de tweets.

Zit je te azen op de mogelijk nieuwe hype? Dan is het verstandig alvast geld opzij te zetten. Volgens The Verge gaat het horloge zo’n 400,- dollar kosten.