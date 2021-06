Chef politiek bij Humberto over ruzie tussen Wilders en Kaag: ‘Teamuitje voor nieuwe coalitie’

In de Tweede Kamer was er gisteren een verhit formatiedebat. Daarin liepen de spanningen tussen vooral Sigrid Kaag (D66) en Geert Wilders (PVV) hoog op. Zo noemde Wilders Kaag bijvoorbeeld een „IS-aanbidder”. Bij Humberto schoof gisteravond RTL-chef politiek Elodie Verweij aan. Zij legde uit wat deze ruzie betekent voor bijvoorbeeld de formatie.

Want nadat Wilders Kaag aanviel, schoten zowel Mark Rutte (VVD) als Wopke Hoekstra (CDA) haar te hulp. Dat zijn de beoogde coalitiepartners van D66. „Het is niet nieuw dat D66 en PVV elkaar zo aanvallen”, vertelt Verweij bij Humberto. „Het was wel heel fel, maar wat misschien interessanter is, is dat het niet een clash tussen Kaag en Wilders was, maar ook tussen Wilders, Rutte en Hoekstra. Zij namen het namelijk allebei op voor Kaag.”



Ruzie tussen Wilders en Kaag uitgelegd bij Humberto

Wilders beschuldigde de D66-leider er dus van te sympathiseren met terroristen, onder meer doordat ze als minister van Buitenlandse Zaken financiële steun zou hebben verleend aan terroristische Palestijnse organisaties. Een woedende Kaag noemde de beschuldigingen „verachtelijk”. „U weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen. U zult kelderen in de peilingen, u verdient het niet.” VVD-leider Mark Rutte had Wilders eerder in het debat al aangesproken op zijn opmerkingen.

Volgens Verweij kwamen Rutte en Hoekstra niet alleen op voor Kaag, maar deden ze ook een extra duit in het zakje. En dat is nou juist het interessante, vertelt ze aan presentator Humberto Tan. „Dit was een debat over de formatie, en dat waren de nieuwe coalitiepartijen die elkaar steunen. Ze gingen samenklitten.” Maar Humberto vraagt zich af of Rutte en Hoekstra niet ook inhoudelijk dachten ‘dit gaat te ver’, of D66 nou een coalitiepartij is of niet. Volgens Verweij is dat zo, maar kozen ze voor een andere strategie dan normaal. „De strategie bij Wilders is juist doodzwijgen, anders maak je hem te groot. In dit geval kozen ze juist voor de aanval, en dat is wel heel bijzonder.” Volgens haar komt dat doordat we in een „gesnipperd politiek landschap” leven en de nieuwe coalitiepartijen hun verantwoordelijkheid willen (en moeten) nemen.



Voor wie deze terechte reactie van Kaag op Wilders heeft gemist. pic.twitter.com/WzDmgXUhO2 — Caroline Verduin (@CarolineVerduin) June 23, 2021

Verhit debat in Tweede Kamer

Volgens een andere gast die bij Humberto aanwezig was, raakte de opmerking van Wilders Kaag „behoorlijk hard”. „Als ik dat filmpje net zag, zie je dat ze bijna trilt van woede, of van emotie. Dit is geen act, volgens mij. Ze was pislink.” Volgens Verweij klopt dat, en was Hoekstra daarna ook pislink. „Ik denk ook dat ze aan het aftasten waren hoe ze zich gaan wapenen tegen kritiek. En misschien heeft Wilders met zijn zeer felle kritiek wel voor een teamuitje gezorgd.”

Peter R. de Vries, die aanwezig was bij de talkshow om het te hebben over Tanja Groen en de 1 miljoen, vraagt zich af hoe de persoonlijke relatie tussen Kaag en Wilders is. Want ook tegen Rutte zegt Wilders soms de meest venijnige dingen, maar daarna is het weer dikke mik tussen de twee. Bij Kaag en Wilders is dat anders: „Die relatie is best pittig. Ik ben er nooit bij geweest, maar zij kunnen niet per se heel goed met elkaar”, legt Verweij uit. De Vries zegt ook dat hij het vaak ‘onecht’ over vindt komen, als Rutte en Wilders weer eens ruzie hebben. Maar volgens Verweij zit tussen Kaag en Wilders wel „echte spanning”.

