De laatste soldaat die Auschwitz bevrijdde, overleden op 98-jarige leeftijd

Met een Sovjet-tank reed hij de hekken van vernietigingskamp Auschwitz plat. Daar trof hij de overlevenden van de nazi-gruwelijkheden aan. David Dushman was de laatste overlevende bevrijder van het kamp en overleed vrijdag op 98-jarige leeftijd in München.

De soldaat van het Rode Leger reed op 27 januari 1945 het kamp binnen en bevrijdde de overlevende gevangenen van hun noodlot. David Dushman gebruikte een T-34 Sovjet-tank om het elektrische hek van het nazi-kamp neer te maaien. Later werd hij top-schermer.



Laatste soldaat die Auschwitz bevrijdde

Dushman was de laatste overlevende soldaat die deelnam aan de bevrijding van het kamp Auschwitz. De Joodse religieuze gemeenschap, genaamd het IKG, in München, treurt om zijn dood. In een verklaring noemen ze hem ‘held van Auschwitz’.

In 2015 vertelt Dushman in een interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung over die beruchte dag in januari 1945. „We wisten nauwelijks iets over Auschwitz”. Hij trof een gruwelijke situatie aan. „Overal waren skeletten.” De overlevers van het kamp begaven zich volgens Dushman in erbarmelijke omstandigheden. „Ze strompelden de barakken uit en zaten of lagen tussen de doden. Vreselijk. We gaven hen al ons blikvoer en gingen onmiddellijk op jacht naar de fascisten”, vertelde hij.



In Stalingrad vechten en dan de hekken van Auschwitz met een tank platrijden. David Duschman de laatste bevrijder van Auschwitz is overleden. David Dushman: Letzter Auschwitz-Befreier gestorben https://t.co/3Ii1VyLHws via @derspiegel — Clemens Mol (@Clemens_Mol) June 6, 2021

Schermtalent van Joodse komaf

De toen jonge soldaat hoorde pas achteraf wat zich in de vernietigingskampen afspeelden. Dushman was een van de 69 soldaten in zijn groep die de oorlog overleefde. Na de oorlog kwam zijn schermtalent boven water en werd hij een bekend topsporter in de Sovjet-Unie. Na zijn topsportcarrière werd hij een van de grootste schermcoaches ter wereld. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) schrijft in een verklaring dat de dood van Dushman hen aan het hart gaat.

IOC-topman Thomas Bach uit zijn verdriet. „Toen wij in 1970 elkaar ontmoetten, was hij onmiddellijk een wijze raadgever en goede vriend. Ondanks de persoonlijke ervaring van de heer Dushman met de Tweede Wereldoorlog en Auschwitz. Hij is een man van Joodse afkomst.” Zelf is Bach van Duitse komaf. „Dit was zo’n diep menselijk gebaar dat ik het nooit, nooit zal vergeten”, zegt de IOC-voorzitter. Dushman ging nog tot 94-jarige leeftijd bijna dagelijks naar de schermclub om zijn leerlingen les te geven.

Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven zes miljoen Joden door de wreedheden van de jodenvervolging. Meer dan een miljoen kwamen om in Auschwitz-Birkenau. In dit vernietigingskamp vond op grote schaal massamoord plaats, mede door het systematische gebruik van gaskamers. Ook werden tienduizenden homoseksuelen, Roma en krijgsgevangenen omgebracht.