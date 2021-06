Wat blijft wél en níet na corona: handgel in openbare gebouwen

Nederland ontwaakt uit een pandemische winterslaap die bijna anderhalf jaar duurde. Sterker nog, we kijken ernaar uit om alle coronamaatregelen zo snel mogelijk achter ons te laten. De enige vraag die dan overblijft, is wat zeker níét verleden tijd is. Want hoe gaan we bijvoorbeeld om met hygiëne? Met persoonlijke ruimte?

Metro gaat in gesprek met voor- en tegenstanders, met belanghebbende organisaties en experts. Zo zoeken wij uit wat we wél en wat we níet overhouden aan deze coronatijd. Vandaag: handgel in openbare gebouwen.

Voor velen is het verschrikking en voor anderen is het een zege. Het gaat om de overvloed aan handgels in openbare gebouwen. Deze handgels spelen een belangrijke rol in de hygiëne-standaard. En meer hygiëne vermoeilijkt de verspreiding van virussen zoals de huidige.

En toch heerste zijn er ook sceptici. Zo raadt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet aan om te veel en te vaak handgels te gebruiken. „Het is belangrijk alleen desinfectiemiddelen te gebruiken als het echt nodig is”, zo luidt het devies. En dat komt voort uit de gedachte dat hoe vaker de gel in gebruik is genomen, hoe beter het virus zich ertegen kan wapenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Contactloze desinfectie apparaatjes bijv. Ik vind het een prettig idee. Deze staan in m'n fitness. pic.twitter.com/yHsfHDbLhD — Rena Netjes (@RenaNetjes) July 22, 2020

Handgel bij universiteiten

Een grootgebruiker van de handgels is uiteraard de onderwijssector. Zowel basisscholen en middelbare scholen als hogescholen en universiteiten kochten in grote mate in bij het uitbreken van de huidige pandemie. Met het pontificaal plaatsen van pompjes bij ingangen en in gangen, wijzen onderwijsinstellingen studenten op het nut van persoonlijke hygiëne.

Bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR) is er desondanks nooit sprake geweest van dwang. „Handgel was, is en wordt geen verplichting, maar we bieden het nog wel aan in de publieke ruimtes”, zo laat de woordvoerder van de EUR weten aan Metro. Voor hoelang dit nog het geval is, is nog maar de vraag. Maar de universiteit ziet weinig aanleiding om het gebruik van handgel te behouden, wanneer dit niet meer absoluut noodzakelijk is. Vorig jaar kocht de universiteit groot in. Maar, zo vertelt woordvoerder Rateb Abawi: „Deze lading is nog niet helemaal op. We zullen deze de komende periode gebruiken tot het op is. Maar we verwachten niet dat we opnieuw handgel gaan inkopen.”

Hygiëne bij bioscopen en theaters

Ook de bioscopen en theaters gaan langzamerhand weer vollediger open. Zo kunnen deze gelegenheden vanaf morgen 100 procent van hun anderhalvemetercapaciteit gebruiken. Maar ook in die branche is er de prominente aanwezigheid van pompjes met niet-drinkbare alcohol. De branchevereniging van bioscopen en theaters, de NVBF, ziet meer perspectief in de handgel dan de EUR.

Op dit moment is elke beheerder van de bioscoop- of theatergelegenheid verantwoordelijk én verplicht zijn om voor voldoende handgels te zorgen. Gulian Nolthenius, directeur van het NVBF-bureau, laat daarop ook weten: „Wanneer die verplichting verdwijnt, zullen wij hooguit adviseren om het een en ander te blijven aanbieden. Maar het is dan simpelweg aan iedereen zelf om te bepalen hoe ze er mee omgaan.”

In de bioscopen en theaters zullen de pompjes handgel dus nog wel even blijven. Ook al zal dit geen verplichting zijn voor beheerders. Maar dit is dus wel goed nieuws voor eenieder die vanwege bijvoorbeeld smetvrees de hygiëne-maatregelen wel kan waarderen. Op onderwijsinstellingen lijkt de bestaande voorraad gewoon opgemaakt te worden.

Blijft de handgel? Soms wel, soms niet. Iedereen beslist uiteindelijk zelf.