‘Weggeefactie’ Janssen-vaccin in Nieuwegein zorgt voor ellenlange rijen

Een onverwachte actie van een vaccinatiecentrum in Nieuwegein, gisteravond. Door een stroomstoring moesten ze daar 1200 doses van het Janssen-vaccin wegprikken, omdat ze anders niet meer bruikbaar zouden zijn. Dat hoefden ze geen twee keer te zeggen, want mensen kwamen in grote getale op de ‘weggeefactie’ af. Alle 1200 doses zijn gebruikt en alsnog stonden er honderden mensen te wachten. Zij kwamen uiteindelijk voor niks.

In het vaccinatiecentrum sprong gisteren een waterleiding, waardoor de stroomstoring ontstond. Janssen-vaccins moet je in de koelkast bewaren, dus die zouden – in een koelkast zonder stroom – onbruikbaar worden. De doses werden eerst aangeboden aan medewerkers van het vaccinatiecentrum en medewerkers van de Veiligheidsregio, vertelt een woordvoerster van de GGD. Daarna was het vrije inloop: mensen zonder afspraak konden langskomen om de prik te halen. En dat deden ze. Op sociale media gaan beelden rond van de rij, die helemaal tot aan de horizon lijkt te strekken.



Janssen-vaccin in Nieuwegein

Niet iedereen die afkwam op de actie, had dus geluk. Er waren namelijk ‘slechts’ 1200 doses en een hoop meer gegadigden. De mensen die wel een vaccinatie wisten te bemachtigen, zijn daar dan ook erg tevreden mee. Meerdere mensen posten foto’s op Twitter, en prijzen het vaccinatiecentrum voor hun oplossingsgerichtheid „zeker in een crisis”.



💉 van Janssen in de pocket – super service bij de GGD in Nieuwegein 👏 pic.twitter.com/gHEAZb4BEb — Remy Gieling (@RLGieling) June 7, 2021

Een persoon kreeg om 19.35 uur een bericht over de actie, en nog geen twee uur later was hij gevaccineerd met het middel van Janssen.



⏱19u35: appje dat er vanavond nog 1.500 Jansen vaccins moeten worden weggeprikt in Nieuwegein. ⏱21u20: hij zit!! 💉 Ondanks mijn angst voor naalden kan ik een licht gevoel van euforie niet onderdrukken. DANK @ggdru @rivm @ de wetenschap! 🙏 pic.twitter.com/AjKaxdj7MC — Jochem Hoogenboom (@jhoogenboom) June 7, 2021

De mensen die op de actie afkwamen, waren vooral twintigers en dertigers. Volgens Jochem zit het dan ook wel goed met de vaccinatiebereidheid van die groepen. Zij zouden eerst ook het vaccin van Janssen krijgen, maar later adviseerde de Gezondheidsraad alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna voor hen te gebruiken.



Met de vaccinatiebereidheid onder twintigers zit het wel snor, heb ik de indruk 😅 #nieuwegein @ggdru pic.twitter.com/qmQEx7TpyM — Jochem Hoogenboom (@jhoogenboom) June 7, 2021

GGD: ‘Ging als lopend vuurtje’

Toen de stroomstoring bekend werd bij het vaccinatiecentrum, waren de medewerkers het er snel over eens: ze wilden niets verspillen. Maar daar hoefden ze dus weinig moeite voor te doen, vertelt de woordvoerster. „Wij hebben niet eens een bericht hoeven te versturen, het ging echt als een lopend vuurtje via whatsapp. We zijn enorm blij dat er zoveel mensen komen. We wilden er alles aan doen om verspilling te voorkomen.”

Uiteindelijk bleef de vaccinatielocatie open tot middernacht, zodat alle doses weggeprikt konden worden. Ook waren bijna alle medewerkers aanwezig om te helpen. „We hebben de mensen overal vandaan gehaald en ze helpen nu allemaal ter plekke”, stelt de woordvoerster.

Van het vaccin tegen het coronavirus van het Leidse Janssen is één prik nodig. Dus de mensen die er gisteren op tijd bij waren, zijn nu volledig gevaccineerd.