Gejuich: Paul de Leeuw, Astrid Joosten en BNNVARA stoppen met Op1 op vrijdag

BNNVARA stopt op vrijdag met Op1. Na 11 juni keren Paul de Leeuw en Astrid Joosten niet meer aan de bekende talkshowtafel terug. Om die beslissing wordt bepaald niet gehuild.

In een persbericht meldt de omroep vandaag: „BNNVARA stopt na 11 juni met haar bijdrage aan het programma Op1 op de vrijdagavond waardoor ruimte ontstaat voor een andere omroep. Met dit besluit eindigt ook de bijdrage van presentatoren Paul de Leeuw en Astrid Joosten aan het programma.”

‘Paul de Leeuw en Astrid Joosten, uitstekend gedaan’

Contentdirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA wordt met quote in het bericht ingevoerd: „Met Astrid en Paul hebben we een luchtiger toon aangebracht in het programma om onze kijkers met een vrijdagavondgevoel het weekend in te laten gaan. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Maar we zien ook dat deze invulling minder past in de formule van Op1. Het naderende einde van het tv-seizoen is voor BNNVARA een logisch moment om een stap terug te doen en ruimte te bieden aan een andere omroep.”

BNNVARA blijft verantwoordelijk voor de invulling van de maandagavond van Op1. Die wordt gepresenteerd door Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand. De NPO komt in een later stadium met meer informatie over welke omroep met welk duo de vrijdagavond gaat invullen. Op social media weet men al wie het moet zijn.



Het lijkt nu logisch dat @SKockelmann hier een vaste plek krijgt bij @op1npo #Op1 https://t.co/gyO1QZngaH — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) May 6, 2021

Kijkers brandden Op1 op vrijdag juist af

Tv-kijkers waren in tegenstelling tot BNNVARA helemaal niet tevreden met het koppel Paul de Leeuw / Astrid Joosten. De twee zijn er sinds 3 november vorig jaar op de vrijdagavond bij. Vooral Paul de Leeuw moet het vaak ontgelden. Te vrolijk, te geforceerd grappig, niet passend bij Op1, zo is de strekking.

Afgelopen vrijdag was het gemor al helemaal niet van de lucht. Na de uitzending leek het maar over één ding te gaan: de presentatievaardigheden van Paul de Leeuw. Of, volgens de kijkers, het gebrek daaraan. Het was een avond met mensen van het Songfestival aan tafel, zoals producent Sietse Bakker en de presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. „Wat een drama uitzending vanavond!”, schreef een kijker. „Wat slordig, wat een gebrek aan kennis, wat een onhandige vragen van Paul de Leeuw. Het is toch geen onderling gezelligheidsavondje?” En zo waren er heel veel meer. De uitzending van vrijdag zie je hier terug.

Jammer voor Astrid, kromme tenen van Paul de Leeuw

Veel kijkers zullen er niet om malen dat BNNVARA stopt met Paul de Leeuw, Astrid Joosten en sowieso met Op1 op de vrijdagavond. Het eerste gejuich stroomt al over de social media-kanalen. Het gaat daarbij vooral over Paul de Leeuw.



Ik vind Paul de Leeuw best vaak leuk en ik hou van hem als zanger… maar in een talkshow als Op1 moet je je ondergeschikt aan het programma kunnen maken en hij wil er te graag de grote Paul de Leeuw show van maken. — Wiljan 🏳️‍🌈 (@WiljanB) May 6, 2021



Paul de Leeuw en Astrid Joosten weg bij Op1. Maar wel ‘n omroeppolitieke reden aanvoeren… Paul hóórde niet in dit format, dat zag iedereen. Nu gewoon lekker Sven op vrijdag zetten. #Op1npo https://t.co/XiMefAlygZ — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) May 6, 2021



Paul de Leeuw niet langer presentator van Op1.

Als dat geen alibi is voor een borrel dan weet ik het echt niet meer.#mafkezenrule — Henk (de ex van Ingrid) (@8erhoekert) May 6, 2021



Het mag best doorgaan, maar zonder de totaal misplaatste Paul de Leeuw, die het grootste schandaal nog behandelt als een kopje thee met demente tante Mien. — StewieG (@StewieG26318908) May 6, 2021